Turismo mindfulness en Colombia: dos experiencias que puede disfrutar con amigos o en familia

Según Colombia Travel, las nuevas tendencias de "mindfulness travel" invitan a que las personas sean más consientes en todos los sentidos a la hora de viajar. Estas son algunas de las mejores experiencias recopiladas por el portal especializado en turismo.

“El turismo mindfulness es una oferta turística que además de involucrar el bienestar del turista, contempla también el de los guías, residentes y el mismo entorno en el que se desarrolla el producto turístico, para fomentar prácticas y servicios sostenibles y de ecoturismo para todos", explica.

Mindful Diving en Cartagena, buceo con sentido ambiental

De acuerdo con el portal, Cartagena es un destino que tiene de todo. Los turistas pueden disfrutar del turismo de lujo, sol y playa, de la gastronomía y del avistamiento de aves, hasta del turismo mindfulness.

Cartagena de Indias. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Diving Planet es una de las empresas que ofrecen distintos tours de buceo enfocados en el turismo de bienestar. Su promesa de valor involucra aspectos importantes como responsabilidad social, conservación ambiental y sobre todo una experiencia de mindfulness llena de aventuras“, destaca el portal citado.

Cursos de Buceo: estos son programas de experiencias de buceo que incluyen sesión teórica, entrenamiento práctico en piscina e inmersión a máximo 12 metros de profundidad en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario.

Esta es una aventura de ecoturismo en la que se puede elegir entre realizar dos salidas de snorkeling en arrecifes, un paseo en canoa por los manglares o una caminata por un bosque tropical.

Colombian Cycling, turismo mindfulness para rodar por Colombia

Esta nueva tendencia de turismo se puede realizar en Medellín, una de las ciudades más encantadoras del país. Esta urbe es un destino que además de tener una variada oferta de turismo, también ofrece excelentes productos de mindfulness.

Esta nueva tendencia de turismo se puede realizar en Medellín. | Foto: Facebook - Parque Arví

A unos 35 minutos de Medellín en carro se encuentra Colombian Cycling, un operador turístico ubicado para los amantes del deporte y la naturaleza. “Pues a solo 5 minutos caminando podrás disfrutar de un maravilloso picnic o paseo en bote en el Parque Los Salados. De la misma manera, a solo 15 minutos en carro se encuentra El Retiro, un auténtico pueblo de la región en el que podrás degustar una exquisita taza de café colombiano producido en la zona", señala el portal.