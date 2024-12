"Una relación castradora": cuál es realmente el poder del Vaticano en Italia

Así describía Nicolás Maquiavelo a principios del siglo XVI la relación entre Italia y el Estado Vaticano . Quinientos años años después, muchos italianos creen que la situación no ha cambiado mucho. Juegos de poder -reales o supuestos-, intrigas y misterios siempre han acompañado la compleja relación entre los dos países.

Y es que, a pesar de ser el Estado soberano más pequeño del mundo -tiene una superficie equivalente a unas 50 canchas de fútbol y menos de 1.000 habitantes-, el Vaticano representa a más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Y su influencia va más allá de la religión, en particular en Italia, el país que le rodea y el quinto en e l mundo por número de católicos , después de Brasil, México, Filipinas y Estados Unidos. Pero, ¿existe realmente una influencia del Vaticano sobre Italia?

"Esta influencia tiene, para empezar, razones históricas, ya que el Vaticano es el heredero del Imperio Romano. Y luego, porque la Santa Sede, desde antes de la formación del Estado italiano, tuvo un rol decisivo en la política, la economía, la sociedad y el sistema de valores de Italia", dice Pinotti a BBC Mundo. "Sin duda existe una influencia profunda de la Iglesia católica en Italia, que va más allá de los creyentes", coincide Agostino Giovagnoli, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. "Sin embargo, no es fácil explicar cómo se desarrolla esta influencia".

Pero no fue hasta principios del siglo XV, durante el papado de Julio II, cuando se empezó a construir la basílica que conocemos hoy en día, con los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y la actual Plaza de San Pedro, que Bernini completó en el siglo XVII. Durante aproximadamente 1.000 años los Estados Pontificios controlaron gran parte del centro de Italia, un territorio en el que los papas ejercieron su poder temporal como cualquier otro soberano europeo de la época.

Sin embargo, el proceso de unificación de Italia en el siglo XIX, llevó a la pérdida progresiva de los territorios pontificios, y la declaración de Roma como capital de Italia, en 1870, significó el fin del poder temporal de los papas. El papa de entonces, Pío IX, incluso impulsó una disposición llamada "Non expedit" con la cual se desaconsejaba a los católicos italianos que participaran en las elecciones políticas del país y, por extensión, que participaran en la vida política italiana.

Actualmente en Italia más de 50 millones de ciudadanos están bautizados y dos tercios de la población (unos 60 millones) se declaran católicos creyentes. El 29% de ellos, según daos de 2016 del instituto de estadística ISTAT, van a misa al menos una vez por semana en las casi 67.000 iglesias censadas en todo el país. Estas iglesia y parroquias están agrupadas en 224 diócesis, que son el territorio en el que un prelado - los arzobispos, obispos, etc. - ejerce jurisdicción eclesiástica.

"Se trata de una diseminación que no se registra en ningún otro lado del mundo", afirma Franco Garelli, profesor de Sociología de la religión en la Universidad de Turín. De hecho, en Alemania hay 27 diócesis para 25 millones de fieles ; en Francia, 100 para 47 millones de bautizados, y en España, 70 para 42 millones.

Eso se traduce, según Garelli, en una "influencia política indirecta" ejercida por parte de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI, por su sigla en italiano), el deus ex machina para que las leyes italianas reflejen "la identidad cristiana de la nación". El Vaticano siempre defendió el papel ético de la religión católica en la sociedad italiana .

BBC Mundo se puso en contacto con el director de L‘‘Osservatore Romano‘, diario del Vaticano, y con el del diario ‘Avvenire‘, editado por la CEI, pero ambos declinaron participar en este reportaje.

"Hasta hace unos años, la Iglesia consideraba que había unos valores irrenunciables para los creyentes y, por lo tanto, irrenunciables también para una sociedad mayoritariamente católica como la italiana", explica Garelli. "En particular, la CEI ha llevado a cabo numerosas batallas para que se mantuviera una visión católica en los temas éticos y en el rol de la familia" tradicional.

Temas controvertidos

Italia, por ejemplo, es uno de los pocos países de Europa occidental que no reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta 2016 no se aprobó una ley que garantiza las uniones civiles también para las personas homosexuales, que, de todas formas, no pueden adoptar niños.