Alertan patrón delictivo que usan motocicletas en andenes y senderos peatonales en Bogotá

Las autoridades de Bogotá identificaron un patrón delictivo relacionado con el uso de motocicletas en andenes, senderos peatonales, ciclorrutas y parques para cometer hurtos.

El hallazgo se dio a partir de diferentes investigaciones judiciales y del acompañamiento que el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, brinda a las personas víctimas de delitos para interponer la denuncia.

Según la entidad, esta información ha permitido reconocer conductas que se repiten en varios hechos y que están siendo analizadas para fortalecer las acciones operativas.

El comportamiento detectado consiste en el uso de motocicletas por parte de delincuentes que circulan o se estacionan en zonas exclusivas para peatones, desde donde sorprenden a los ciudadanos, cometen el hurto y huyen con rapidez.

Patrón delictivo relacionado con el uso de motocicletas. | Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia /API

Este tipo de maniobras facilita que los responsables se movilicen por rutas alternas, calles estrechas o ciclorrutas, lo que les otorga ventaja en la huida.

“Cualquier motociclista que esté transitando por un sendero peatonal, en una ciclorruta o en un parque, está haciendo algo contrario a la norma. Esa conducta no puede normalizarse. Estando alertas podemos reducir las oportunidades de los delincuentes”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

La Secretaría de Seguridad indicó que, además de coordinar acciones con la Policía para frenar este comportamiento, es fundamental que la ciudadanía identifique señales de riesgo, mantenga medidas de precaución y reporte de inmediato cualquier situación inusual que involucre motocicletas en zonas peatonales.

Entre los elementos que conforman el patrón delictivo se encuentran:

Motociclistas que circulan o se estacionan sobre andenes y senderos peatonales sin justificación.

Sujetos que se aproximan a transeúntes que están usando su celular o revisando sus pertenencias.

Maniobras bruscas o aceleraciones repentinas cerca de peatones para ejecutar el hurto.

Huida inmediata por vías alternas, ciclorutas o calles estrechas.

Las autoridades recordaron que transitar con motocicleta por zonas peatonales constituye una infracción grave al Código Nacional de Tránsito, sancionada con una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo.

Además, este comportamiento está siendo utilizado como modalidad de hurto en distintos sectores de la ciudad, por lo que se reforzarán las acciones preventivas y operativas para contrarrestarlo.

Recomendaciones

Ante este escenario, la secretaría lanza una serie de recomendaciones para ayudar a la ciudadanía a detectar esas señales de alerta que permitan disminuirle las oportunidades a los delincuentes:

Estar alerta ante cualquier moto en andenes o senderos. Un motociclista en un espacio exclusivo de peatones es una señal de alarma. No es normal, no es permitido y puede anticipar un riesgo. Alejarse de la trayectoria de la moto. Al observar una moto acercándose por un andén, cambiar de dirección o tomar distancia para evitar quedar frente al vehículo o a su alcance. Evitar manipular el celular en zonas con riesgo. Los delincuentes aprovechan segundos de distracción. Si presenció un hurto, llamar inmediatamente a la Línea 123. Se debe proporcionar datos que no puedan ser modificados con facilidad, como:

Placa de la moto

Color del casco

Color de la moto

Marca o referencia (si la reconoce)

Descripción de los ocupantes

Dirección de la huida

Estos datos aumentan la posibilidad de localizar a los responsables.