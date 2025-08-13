Suscribirse

Vehiculos

Anuncian plan para transformar la movilidad en Cundinamarca, ¿de qué trata?

La iniciativa busca aliviar los principales cuellos de botella viales.

Redacción Vehículos
13 de agosto de 2025, 11:26 p. m.
Movilidad
La iniciativa busca aliviar los principales cuellos de botella viales. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Gobernación de Cundinamarca anunció la puesta en marcha de un plan integral de tránsito que busca transformar la movilidad en el departamento y aliviar los principales cuellos de botella viales.

“El plan, que se alinea con el Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Segura, es el resultado de un diagnóstico técnico que identificó 42 puntos críticos en corredores viales estratégicos como Centro Chía, Coliseo MedPlus, Glorieta Cabaña Alpina, entre otros. El objetivo es claro: implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo, con un horizonte de 15 años”, explicó Juan David Heredia, gerente de Planeación e Infraestructura de la Secretaría de Movilidad Contemporánea.

Según señaló la Gobernación, el plan no solo se enfoca en la infraestructura, sino que también integra componentes de control, gobernanza y gestión territorial. Para su implementación, la SMC adjudicó un contrato de consultoría a la reconocida empresa Cal y Mayor Colombia, con experiencia en proyectos de movilidad en América Latina.

Contexto: Moteros, en la mira de las autoridades por infracción que se ha vuelto común; hay tres zonas donde se concentran los operativos

“Esta compañía será la encargada de realizar un análisis técnico detallado para diagnosticar el tránsito en los puntos críticos y proponer soluciones concretas. El propósito es optimizar los flujos vehiculares, fortalecer la seguridad vial para todos los usuarios y facilitar la toma de decisiones en el territorio”, explcó la Gobernación.

La Secretaría de Movilidad informó que con corte a las 12:00 m. de este miércoles han salido de Bogotá 400.000 vehículos.
La iniciativa busca aliviar los principales cuellos de botella viales. | Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Según el secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, este plan es crucial para el futuro del departamento. “Detectar el problema fue el primer paso, ahora empezamos a buscar las soluciones. El Plan Integral de Tránsito brindará herramientas para que las autoridades municipales de tránsito y las entidades responsables de la infraestructura puedan priorizar inversiones y tomar decisiones basadas en evidencia”, afirmó.

Contexto: Jugoso descuento para ponerse al día con los comparendos: también hay otra opción para salir de la lista de deudores

Aspectos principales del plan

  • Diagnóstico técnico: Se identificaron 42 puntos críticos en corredores viales estratégicos.
  • Enfoque a largo plazo: El plan contempla intervenciones graduales con un horizonte de 15 años.
  • Busca mejorar la fluidez vehicular, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de los cundinamarqueses.

Descuentos

Por otra parte, Gobernación de Cundinamarca anunció recientemente la marcha un plan de alivios para los ciudadanos con comparendos de tránsito en mora, que contempla descuentos significativos en intereses y opciones de pago por cuotas.

Los descuentos aplican exclusivamente para comparendos impuestos hasta el 31 de diciembre de 2024 y no cubren sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, en cumplimiento de la Ley 1696 de 2013.

La gobernación confirmó que serán dos los alivios que entrarán en vigencia y que contemplan ayudas significativas para los deudores: 100 % de descuento en intereses para comparendos impuestos antes del 31 de diciembre de 2019 y 70 % de descuento en intereses para comparendos impuestos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

El plazo para acceder al beneficio vence el 26 de diciembre de 2025. Además, quienes deseen suscribir un acuerdo de pago podrán hacerlo hasta el 31 de agosto de 2025 en el punto de atención ubicado en la calle 13 n.° 30-20, Bogotá.

