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Así está la movilidad en Bogotá este lunes 13 de abril: continúan afectaciones en el servicio de TransMilenio

Avanza una nueva jornada de movilidad en la capital.

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Redacción Vehículos
13 de abril de 2026, 4:32 p. m.
Persiste la novedad operativa sobre la Avenida Caracas con calle 57, sentido norte - sur.
Persiste la novedad operativa sobre la Avenida Caracas con calle 57, sentido norte - sur. Foto: IDU

Bogotá es una de las ciudades con más congestión vial del mundo; por ello es necesario estar actualizado con la información de la movilidad.

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SEMANA le informa cómo avanza el flujo vial en las principales vías, en el SITP y en TransMilenio.

5:50 p.m.: TransMilenio detenido en la Caracas

El servicio de transporte público masivo se encuentra detenido en el sector de la Avenida Caracas con calle 57, debido a una grúa varada que ha afectado las operaciones del servicio por más de 3 horas.

Mientras tanto, se confirmó que la manifestación en el centro de Bogotá se dispersó y los servicios duales cuyo recorrido atraviesa la Carrera Séptima operan con normalidad.

5:25 p. m.: Calles inundadas generan retrasos

Por las intensas lluvias en diversos sectores de la capital del país, hay varias calles inundadas; una de las principales es la carrera 7 con calle 120.

5:00 p. m.: Rutas de TransMilenio toman desvíos y persisten las manifestaciones

Ante la presencia de manifestantes en la Carrera Séptima con calle 28, los servicios duales de TransMilenio tomarán desvíos con el objetivo de mantener disponible el servicio para los usuarios. Se recomienda a los conductores tomar la Avenida Circunvalar para evitar demoras en su trayecto.

“Activamos desvíos para las rutas zonales del sector y el servicio dual LM82 ingresa a la estación Museo Nacional, debido a la presencia de manifestantes en el Colegio Mayor de Cundinamarca”, comentó el servicio de transporte masivo.

De igual forma, la presencia de una grúa varada en la Avenida Caracas con Calle 57 tiene detenidas las operaciones del sistema en dirección norte-sur, afectando a los servicios H20, F19, H27, F61 y H13; los locales han tomado el desvío por la carrera 30.

4:30 p. m.: Bloqueos en diferentes puntos de la ciudad

El servicio de TransMilenio se encuentra detenido debido a una grúa varada en la Avenida Caracas con calle 57; la presencia del automóvil de carga ha tenido inmóviles a los articulados por más de una hora.

También continúa la presencia de manifestantes en la Avenida Carrera Séptima con calle 28, en sentido sur-norte, generando afectaciones en la movilidad para los conductores que pretenden dirigirse al norte de la capital.