Así está la movilidad en Bogotá este lunes 13 de abril: continúan afectaciones en el servicio de TransMilenio

Bogotá es una de las ciudades con más congestión vial del mundo; por ello es necesario estar actualizado con la información de la movilidad.

8Pico y placa en Bogotá 13 de abril: así funcionará la medida este lunes

SEMANA le informa cómo avanza el flujo vial en las principales vías, en el SITP y en TransMilenio.

5:50 p.m.: TransMilenio detenido en la Caracas

El servicio de transporte público masivo se encuentra detenido en el sector de la Avenida Caracas con calle 57, debido a una grúa varada que ha afectado las operaciones del servicio por más de 3 horas.

Mientras tanto, se confirmó que la manifestación en el centro de Bogotá se dispersó y los servicios duales cuyo recorrido atraviesa la Carrera Séptima operan con normalidad.

⏰ #TMAhora (5:33 p. m.)



📍Avenida Caracas con Calle 57:



⛔️ Persiste la novedad operativa sobre la Avenida Caracas con calle 57, sentido norte - sur.



🚍 La flota troncal continúa sin paso, y las rutas H20, F19, H27, F61 y H13 siguen desviándose por la Troncal NQS.



Las rutas… pic.twitter.com/KxaqwYHBjG — TransMilenio (@TransMilenio) April 13, 2026

5:25 p. m.: Calles inundadas generan retrasos

Por las intensas lluvias en diversos sectores de la capital del país, hay varias calles inundadas; una de las principales es la carrera 7 con calle 120.

#GestiónDelTráfico



[03:35 p.m.] #MovilidadAhora | ⛈️Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento en la Carrera 7 con calle 120, en sentido Sur - Norte.



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/pJSKW2yU9C — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 13, 2026

5:00 p. m.: Rutas de TransMilenio toman desvíos y persisten las manifestaciones

Ante la presencia de manifestantes en la Carrera Séptima con calle 28, los servicios duales de TransMilenio tomarán desvíos con el objetivo de mantener disponible el servicio para los usuarios. Se recomienda a los conductores tomar la Avenida Circunvalar para evitar demoras en su trayecto.

“Activamos desvíos para las rutas zonales del sector y el servicio dual LM82 ingresa a la estación Museo Nacional, debido a la presencia de manifestantes en el Colegio Mayor de Cundinamarca”, comentó el servicio de transporte masivo.

De igual forma, la presencia de una grúa varada en la Avenida Caracas con Calle 57 tiene detenidas las operaciones del sistema en dirección norte-sur, afectando a los servicios H20, F19, H27, F61 y H13; los locales han tomado el desvío por la carrera 30.

#GestiónDelTráfico



[04:24 p.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en la Carrera 7 con calle 28, en sentido Sur - Norte, por manifestación.



🟡Ruta alterna: Av. Circunvalar.



👮Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona. https://t.co/0aB27J9Ht8 pic.twitter.com/s4zyHtP693 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 13, 2026

⏰ #TMAhora (4:20 p. m.)



📍 Carrera 7ª con Calle 28, sentido norte - sur:



⛔️ Activamos desvíos para las rutas zonales del sector y el servicio dual LM82 ingresa a la estación Museo Nacional, debido a presencia de manifestantes en el Colegio Mayor de Cundinamarca.… pic.twitter.com/DFGXWbTacd — TransMilenio (@TransMilenio) April 13, 2026

4:30 p. m.: Bloqueos en diferentes puntos de la ciudad

El servicio de TransMilenio se encuentra detenido debido a una grúa varada en la Avenida Caracas con calle 57; la presencia del automóvil de carga ha tenido inmóviles a los articulados por más de una hora.

También continúa la presencia de manifestantes en la Avenida Carrera Séptima con calle 28, en sentido sur-norte, generando afectaciones en la movilidad para los conductores que pretenden dirigirse al norte de la capital.