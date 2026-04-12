Pico y placa en Bogotá 13 de abril: así funcionará la medida este lunes

Este lunes 13 de abril de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Este lunes 13 de abril de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Foto: COLPRENSA

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el lunes 13 de abril, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

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En el caso de los taxis, la medida empieza a regir entre las 5:30 a. m. y las 9 p. m., de lunes a sábado.

Pico y placa en lo que resta de abril

Martes 14 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 16 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 17 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 18 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

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