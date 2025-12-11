Suscribirse

Así será la restricción del pico y placa en Medellín este viernes, 12 de diciembre

Conozca las vías exentas de la medida.

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 3:12 a. m.
Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.
Pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

La Alcaldía de Medellín recordó la aplicación de la medida de pico y placa establecida en el Decreto 0667 de 2025, norma mediante la cual se fijó la rotación y reglamentación para estos últimos días del año.

La administración explicó que el propósito de la restricción es optimizar la movilidad y reducir la congestión vehicular en las calles de la ciudad durante esta temporada.

“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, señaló la Alcaldía de Medellín al anunciar los detalles de la operación diaria.

De acuerdo con la restricción, la medida aplica para vehículos particulares, según el último dígito de la placa, y para motocicletas de dos y cuatro tiempos, según el primer número.

Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Para el caso de este viernes 12 de diciembre, la restricción corresponde a los números 3 y 4, en el horario establecido que se mantiene entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El decreto contempla varias vías exentas. Entre ellas se encuentran las rutas de conexión regional y nacional, como la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

También permanecen exentas las vías de los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En el resto de vías urbanas, incluyendo los barrios, la medida opera sin excepciones.

La administración aclaró que los tramos de la Avenida Regional y la Autopista Sur, ubicados en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están incluidos dentro de las exenciones.

