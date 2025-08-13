Suscribirse

Buenas noticias para conductores: este es el trámite para carros y motos que se podrá hacer con más tiempo

La decisión fue dada a conocer en una reciente resolución del Ministerio de Transporte.

Redacción Vehículos
13 de agosto de 2025, 5:14 p. m.
Desde tasas gubernamentales hasta revisiones técnicas, desentrañe cada detalle para una transacción transparente.
Trámite para carros y motos será más rápido | Foto: Getty Images

Hasta el próximo de 6 diciembre fue extendido el plazo para realizar el trámite de traspaso a persona indeterminada, de acuerdo con una reciente resolución del Ministerio de Transporte.

Esta medida beneficia a las personas que vendieron su vehículo, pero no legalizaron el traspaso y desconocen su paradero y su nuevo poseedor. Adicionalmente, reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.

La decisión fue tomada por la cartera de Transporte luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas.

“De acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito, se pudo constatar que durante la vigencia del acto administrativo se adelantaron en total: 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía”, señala la normativa.

Contexto: Estos son los vehículos que quedaron exonerados del Soat: la ley es clara

Y agrega: “Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado”.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, a través de la Ventanilla Única de Servicios, señaló que para realizar el trámite se debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

  • Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años. 
  • Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo. 
  • Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica. 
  • No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros). 
  • Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso. 
  • Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada, y para remolques y semirremolques, cuesta $ 213.200 y en el caso de las motocicletas $ 119.800.
Un carro usado puede ser una buena alternativa para un primer vehículo.
Hasta el próximo de 6 diciembre fue extendido el plazo para realizar el trámite de traspaso a persona indeterminada, de acuerdo con una reciente resolución del Ministerio de Transporte. | Foto: Getty Images
Contexto: Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas

La entidad, además, invitó a los interesados a llevar el trámite con tiempo en las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios y destacó los beneficios de ello.

  • Posibilita que el propietario se desvincule legalmente de futuras obligaciones por multas, impuestos y embargos asociados al vehículo. 
  • Evita la acumulación de deudas en la Secretaría de Hacienda.
  • Protege el historial crediticio al prevenir reportes negativos derivados de cobros coactivos. 
  • Facilita la gestión de trámites posteriores, ya que el registro refleja que el propietario original no tiene responsabilidad sobre el automotor. 
  • Reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo. 
  • Mantiene actualizada la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades competentes.

