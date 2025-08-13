Hasta el próximo de 6 diciembre fue extendido el plazo para realizar el trámite de traspaso a persona indeterminada, de acuerdo con una reciente resolución del Ministerio de Transporte.

Esta medida beneficia a las personas que vendieron su vehículo, pero no legalizaron el traspaso y desconocen su paradero y su nuevo poseedor. Adicionalmente, reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.

La decisión fue tomada por la cartera de Transporte luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas.

“De acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito, se pudo constatar que durante la vigencia del acto administrativo se adelantaron en total: 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía”, señala la normativa.

Y agrega: “Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado”.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, a través de la Ventanilla Única de Servicios, señaló que para realizar el trámite se debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.

Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.

Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.

No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).

Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.

Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada, y para remolques y semirremolques, cuesta $ 213.200 y en el caso de las motocicletas $ 119.800.

La entidad, además, invitó a los interesados a llevar el trámite con tiempo en las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios y destacó los beneficios de ello.