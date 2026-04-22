Así es el nuevo CADE Exprés: el módulo interactivo que le facilita la vida a los ciudadanos en Bogotá

Realizar trámites en la capital suele ser sinónimo de largos desplazamientos y esperas prolongadas. Sin embargo, el panorama para los ciudadanos en Bogotá está dando un giro tecnológico.

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La Alcaldía Mayor puso oficialmente en funcionamiento CADE Exprés, un nuevo modelo de atención diseñado para que los habitantes de la ciudad gestionen sus tramites de forma más rápida, autónoma y, sobre todo, sin complicaciones.

Este nuevo punto de autoconsulta no es un módulo convencional. Se trata de un espacio que integra en un solo lugar la tradicional Línea 195, los servicios digitales del Distrito y la atención presencial.

La Alcaldía busca que se eliminen las filas innecesarias Foto: Alcaldía de Bogotá API

Gracias a una pantalla interactiva que guía al usuario paso a paso, los bogotanos ahora pueden realizar consultas personalizadas, agendar turnos y obtener documentos físicos sin necesidad de intermediarios.

Tecnología pensada en el ciudadano

La principal ventaja de CADE Exprés es la inmediatez. El sistema permite a los usuarios la impresión instantánea de certificados, recibos o constancias, eliminando la necesidad de pasar por una ventanilla tradicional para obtener documentos básicos.

Además, el módulo ofrece una conexión directa con asesores mediante videollamadas, incluyendo servicios especializados en Lengua de Señas Colombiana, lo que garantiza una inclusión real en el acceso a la administración pública.

Sobre este avance, Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, destacó que esta herramienta representa una evolución en la relación entre el Estado y el contribuyente:

“Desde la Alcaldía de Bogotá estamos integrando lo digital con la atención presencial. Y esto no es solo un módulo, es una nueva forma de atención en Bogotá: más ágil, más cercana, más pensada en el tiempo de los ciudadanos, porque estamos convencidos de que el Estado debe hacer más fácil la vida de quienes habitan la ciudad”.

¿Dónde encontrar los módulos CADE Exprés?

En esta etapa inicial, el Distrito ha priorizado sectores con alta afluencia de público para medir el impacto de la estrategia. Los primeros cinco puntos estratégicos donde ya se puede encontrar esta tecnología son:

SuperCADE Américas

SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE 20 de Julio

SuperCADE CAD (Carrera 30)

Un modelo de atención eficiente

Además de la impresión de documentos, una de las funciones más útiles para evitar las aglomeraciones es la capacidad de agendar turnos en la Red CADE.

Screenshot Foto: Alcaldía de Bogotá API

Esto permite que, si el ciudadano requiere atención física en un módulo tradicional, pueda organizar su tiempo y reducir drásticamente los minutos de espera.

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Con opciones como la devolución de llamada y la integración total con los servicios del Distrito, Bogotá camina hacia la eliminación definitiva de las filas innecesarias.

CADE Exprés se posiciona así como una solución práctica para quienes buscan eficiencia en su rutina diaria, demostrando que la tecnología es el mejor aliado para simplificar la vida urbana.