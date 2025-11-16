Carro destroza maravilla arquitectónica China de 200 años de historia: esto fue lo que sucedió

Con el paso del tiempo, cada vez son más las marcas de automotores que se han posicionado como un referente. Las chinas no han pasado desapercibidas, pues desde hace varios años han lanzado nuevos modelos y de a poco han incursionado en el mundo de los eléctricos.

Recientemente se conoció un video en el que un automotor, tras una prueba de ruta, destruyó una de las maravillas arquitectónicas más importantes.

Esto fue lo que sucedió. | Foto: 123RF

Se trata de la Tianmen Mountain, una de las atracciones turísticas más aclamadas y denominada como la Puerta del Cielo. Esta formación rocosa, formada en el año 200 después de cristo, tiene 999 peldaños.

La escalera celestial tiene unos 300 metros de largo y un desnivel de 150 metros, con una pendiente de entre 45 y 60 grados. Aunque hace algunos años, marcas como Range Rover utilizaban el sendero para demostrar la potencia de sus carros, ahora una nueva marca trató de hacerlo, pero falló en el intento.

Se trata de la china Chery, con su modelo Fulwin X3L, que luego de intentar ascender en los empinados peldaños, falló en su intento y sufrió un incidente que no trajo buenos resultados para la montaña.

La firma china Chery logró un nuevo récord de autonomía con su Fulwin A8L | Foto: Getty Images

El coche, en su intento por avanzar, perdió la tracción y potencia, lo que implicó que se fuera hacia atrás y chocara contra una de las vallas de protección de la escalera.

Fueron varios los testigos que presenciaron el hecho y que indicaron que el vehículo permaneció inmóvil. La marca pidió disculpas tras lo sucedido y aseguró que se encargará de asumir el reintegro de las reparaciones para dejar todo como estaba.

La compañía se refirió a lo sucedido. | Foto: Getty