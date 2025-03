El modelo más querido de Mazda cumple 35 años y prepararon una edición limitada para celebrar su aniversario

Su impacto en la industria automotriz ha sido respaldado por más de 200 premios internacionales, entre los que destacan “World Car of the Year”, “World Car Design of the Year”, “Best Cars” en Alemania y “Best Cabrio of the Year” en Portugal. Estos galardones reflejan la excelencia y el compromiso de Mazda con la calidad y la innovación en el segmento deportivo.