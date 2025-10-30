Suscribirse

Ford Ranger tendrá cambio: la compañía anunció movimiento importante en el continente

La firma confirmó la inversión de casi 1.000 millones de dólares en su planta de Argentina.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

30 de octubre de 2025, 7:03 p. m.
La Ford F-150 hace parte de los cinco modelos de carros más vendidos en la historia.
Ford sigue adelante con us estrategia para ofrecer más opciones de propulsión. | Foto: Getty Images

Ford confirmó que iniciará la producción de la Ranger Híbrida Enchufable en Argentina en 2027, ampliando la oferta de la pick-up con la llegada de su primera versión electrificada a la región.

Honda Civic, Ford Ranger ID. Buzz volkswagen Detroit Auto Show
La Ford Ranger 2025 ganó en la categoría de camionetas el premio al mejor carro 2025 en USA. | Foto: Getty Images

Para la producción del nuevo modelo en la planta de Pacheco, Argentina, Ford expande en $170 millones de dólares sus inversiones. Este monto se suma a los $700 millones de dólares invertidos en el periodo 2021-2025, que tuvieron como objetivo la transformación total de fabrica instalada en suelo argentino, el lanzamiento de la nueva Ranger, la nueva planta de motores y la introducción de las versiones cabina simple de la pick-up. De esta forma, Ford eleva la inversión total hasta $870 millones de dólares enfocados en estos objetivos puntuales.

El anuncio se realizó en el marco de la visita del CEO de Ford Motor Company, Jim Farley, a la Planta Pacheco para una revisión de negocios.

“Nos enorgullece nuestro crecimiento en Argentina y nos entusiasma traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable, producida en nuestra Planta de Pacheco. Esto es una muestra de nuestro profundo compromiso con esta región y su gente”, comentó el ejecutivo.

Por su parte, Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, indicó que la apuesta de la compañía le permite ofrecer dentro de su portafolio diferentes tipos de propulsión.

“Esta nueva inversión es un paso más en la consolidación de la Planta de Pacheco como un centro de producción regional de pick-ups, agregando una versión electrificada de altísima tecnología para potenciar el éxito de la Ranger, y continuando nuestra estrategia ‘power of choice’ que da a los clientes la libertad de elegir el tipo de propulsión que mejor se adapte a sus preferencias”.

EE.UU.
La planta de Pacheco, en Argentina, recibirá así, una inversión mayor a los 800 millones de dólares. | Foto: Getty Images

“La Ranger híbrida enchufable será la mejor Ranger jamás fabricada en la región, ofrecerá una combinación inigualable de performance y eficiencia, con mayor ahorro de combustible y menos emisiones, sin perder la robustez y capacidad de carga, capacidad todoterreno y remolque de la Ranger que los clientes ya conocen”, agregó Galdeano.

Según la marca, esta nueva Ranger híbrida enchufable producida en Argentina acercará a los clientes lo mejor de los dos mundos: la experiencia de manejo de un vehículo eléctrico cero emisiones, combinado con la autonomía extendida de un vehículo híbrido, convirtiéndose en una aliada ideal tanto para el trabajo como para la recreación.

Desde el lanzamiento de la nueva generación, Ranger prácticamente ha duplicado su participación de mercado en Sudamérica, convirtiéndose en la pick-up mediana de más rápido crecimiento.

En 2025, la Ranger celebra 30 años en el mercado argentino y se encamina a registrar un nuevo récord histórico de producción, con 76.000 unidades anuales. Para satisfacer la evolución de la demanda, Ford anunció recientemente un incremento en la velocidad de la línea para alanzar un ritmo de producción anual mayor a las 80.000 unidades en 2026, además de nuevas versiones de trabajo para la Ranger y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo en 2025.

Ford ha venido presentando en Colombia la actualización de sus modelos más emblemáticos. La Ford Ranger y la Ford F-150.
La Ford Ranger es uno de los modelos más exitosos en ventas de la marca a nivel mundial. | Foto: Suministradas por Ford

En Colombia, la Ford Ranger continúa consolidándose como una de las pick-ups más destacadas del mercado con un crecimiento en ventas del 20 %, en el periodo de enero hasta septiembre de 2025, y superando más de 1.970 unidades matriculadas en lo corrido del año.

