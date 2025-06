Fuerte llamado al Gobierno para apoyar venta de vehículos eléctricos: “La responsabilidad de electrificar un país es del Estado”

Justamente, por segundo año consecutivo se desarrollo el foro ‘Desafíos y metas de la movilidad eléctrica’, organizado por ALL ENGINE y la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) , donde tuvieron participación las principales marcas que comercializan vehículos en el país, expertos en la materia, representantes del sector académico y empresas aseguradoras.

“Decisiones firmes para seguir avanzando”

“La transición energética no puede detenerse. Es una transformación que inició hace más de una década y que, en la actualidad, requiere decisiones firmes para seguir avanzando. La falta de actualización de la política arancelaria y la demora en la expedición del decreto que permita continuar con esta agenda son algunos de los obstáculos”, explicó Chaves.

Marca de carros, de las más queridas en Colombia, instalará planta en Ucrania: no fabricará vehículos

Contexto: Marca de carros, de las más queridas en Colombia, instalará planta en Ucrania: no fabricará vehículos

Incentivos fuertes

Así mismo, desde General Motors Colombia consideran que Colombia es uno de los países que tiene una política de incentivos fuerte frente a los vehículos eléctricos, teniendo en cuenta que existen descuentos tributarios, beneficios en SOAT, acceso gratis a algunos estacionamientos y electrolineras y la posibilidad de no tener restricciones de movilidad como el pico y placa.

En este sentido, Juan Carlos López, gerente de Deepal y Changan en Colombia, indicó que otro de los aspectos que juegan a favor de los carros eléctricos es el bajo costo en mantenimiento, pues “No tenemos bujías, no tenemos correas ni cambio de líquidos ni de filtros de aceite, lo que a su vez genera menos piezas de desgaste, por lo que el costo por kilómetro baja en un porcentaje muy importante, y el consumidor ya está haciendo la diferencia”.

“La electrificación le corresponde al Estado”

“Si hablamos de infraestructura, yo parto de la agenda del Plan Nacional de Implementación de Nuevas Energías que se hizo en el Gobierno anterior y en el que participó el sector, pero que hoy está en un retraso enorme . Ese plan parte de lo que es Colombia y su capacidad para generar energía. El 66 % de la energía que se produce es hídrica y esto lo hacen 28 hidroeléctricas que hay en el país. Es poco. Y existen unas siete termoeléctricas, algo que resulta obsoleto. Aquí nadie está pensando en el futuro de la generación de energía y este es el punto para movilizar a un país hacia la movilidad eléctrica. Si no hay energía, no hay carros para mover. Los recursos hídricos se están acabando”, subrayó Corredor, quien también exigió “claridad regulatoria“.

“El problema entonces no es la autonomía de los vehículos, el problema es la infraestructura, no hay estandarización ni de puntos de carga ni de conectores. Estos son los verdaderos retos de hoy, y la responsabilidad de electrificar un país es del Estado y no de las marcas como lo quieren hacer ver”, concluyó Héctor Corredor.