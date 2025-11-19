Suscribirse

Vehículos

La marca china que venderá baterías de estado sólido y de 1.000 km de autonomía

La tecnología sigue avanzando y este podría ser el gran salto que daría la industria en materia de electrificación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

19 de noviembre de 2025, 7:34 p. m.
una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.
La industria busca ofrecer menores tiempos de carga, mayor autonomía y mejor eficiencia de los carro eléctricos. | Foto: Getty Images

A medida que avanza la tecnología y el desarrollo, diferentes marcas siguen trabajando en encontrar baterías que ofrezcan una mayor tecnología y que resulten ser mucho más seguras.

Contexto: A esta edad debe comenzar a renovar la licencia de conducción cada año: verifique su documento y evite multas
El propietario del vehículo eléctrico mostró que, tras doce meses de uso y con energía solar en casa.
Los tiempos de carga y el tipo de baterías, son algunas de las oportunidades que tienen las compañías de carros eléctricos para mejorar y avanzar. | Foto: 123RF

En medio de ese recorrido, el objetivo trazado por los fabricantes es el de llegar a las baterías de estado sólido, lo que es considerado, por muchos expertos, como el gran salto que tendrá la industria automotriz en materia de electrificación.

De lograrlo, los fabricantes podrán ofrecer una mayor seguridad, elevar el desempeño de sus vehículos, garantizar autonomías superiores y tener una durabilidad destacada en el sector.

Algunas compañías como Chery han dedicado su estudio a proyectos de este tipo, al igual que las alianzas entre Mercedes-Benz con Factorial Energy, lo que les ha permitido probar algunos prototipos que permitan avanzar en este camino.

Justamente, el anuncio más reciente llega de un fabricante chino, Donfeng, compañía que ha venido trabajando en silencio y que espera sorprender al mundo antes de 2030, fecha en la que se piensa que podría llegar esta nueva tecnología.

Según se ha conocido, la firma espera lanzar esta batería de estado sólido de alta densidad el próximo año y comenzar su fase de producción para vehículos eléctricos en septiembre de ese mismo año.

Contexto: Estos son los carros que se salvan del pico y placa para los sábados, ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Los carros eléctricos siguen siendo una alternativa novedosa y llamativa dentro de la industria automotriz. | Foto: Getty

“Según los datos divulgados, el pack emplearía un cátodo ternario de gran capacidad, un ánodo de silicio-carbono y un electrolito sólido polimérico. Dongfeng asegura que retiene más del 72% de la energía incluso a –30 °C, mejorando la respuesta de los sistemas actuales. Con una densidad de 350 Wh/kg, la autonomía superaría los 1.000 kilómetros", recogió el medio Ámbito.com.

De igual forma, la compañía también ha tenido otros desarrollos importantes, dentro de los que se encuentra la nueva plataforma Mach Super-kV, la cual cuenta con una arquitectura de 1.200 voltios y un módulo de potencia de carburo de silicio.

Esta tecnología, según estimaciones, garantizaría cargas ultrarrápidas 12 C, lo que de ser real, permitiría a los vehículos recargar 450 kilómetros de autonomía en tan solo cinco minutos, algo que l caería muy bien a la industria, la cual busca igualar los tiempos de recarga con los de reabastecimiento de combustible.

Pese a estas buenas noticias, las dudas recaen ahora sobre el precio que podrían tener estos avances en el mercado, por lo que dentro de su estrategia estaría poder masificarla y satisfacer el mercado chino y la demanda global, lo cual le ayudaría a tener precios mucho más llamativos para el consumidor.

Mientras se conocía esta noticia, MG, otro distinguido fabricante, decidió avanzar y presentar su MG4, el cual cuenta con una batería de estado semisólido que va dejando ver cómo fuciona esta tecnología y cómo se puede aplicar en el mundo automotor.

“Dongfeng asegura que retiene más del 72% de la energía incluso a –30 °C, mejorando la respuesta de los sistemas actuales. Con una densidad de 350 Wh/kg, la autonomía superaría los 1.000 kilómetros", señaló el medio citado.

Contexto: Carros eléctricos: encuesta reveló cuál es el peor enemigo para estos carros de nuevas tecnologías
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. | Foto: Getty

A toda esta operación que sin duda impactará el mercado automotriz, hay que sumarle las nuevas regulaciones del gobierno chino, el cual adoptó por dar una nueva denominación a esta tecnología, provoacndo algo de incertidumbre sobre a qué baterías se les puede llamar semisólidas, sólidas o de estado avanzado.

Mientras todo esto se resuelve y la transición sigue su camino, habrá que esperar para conocer qué fabricante decide romper el hielo y da paso a esta nueva tecnología.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carroscarros eléctricosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.