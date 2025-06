Las graves consecuencias para niños y ciclistas que tendría proyecto que cambia uso de ciclorrutas

Según la entidad, aunque el uso de alternativas de movilidad sostenible es algo que persigue el actual Gobierno, no se puede desconocer que la seguridad vial estaría en riesgo al permitir la circulación de estos vehículos, que alcanzan límites de velocidad que son considerados inseguros, por las ciclovías o ciclorrutas.

“Los vehículos motorizados habilitados por el proyecto de ley podrían alcanzar velocidades de 40, 50 o más kilómetros por hora, que no son velocidades seguras para circular en la misma infraestructura junto a usuarios de la bicicleta", indicó la Secretaría de Movilidad.

Conductores que se quieran pasar de listos llevarán costosa multa; celular no les servirá para evitar comparendo

Las personas no solo han optado por los ciclomotores, también por las motos eléctricas, invadiendo las ciclorutas o andenes. | Foto: Secretaría de Movilidad

Según la entidad, “el proyecto de ley dispone que el Ministerio de Transporte deberá reglamentar las características y especificaciones técnicas de los vehículos. Sin embargo, no establece la obligación para el Ministerio de incluir las modificaciones necesarias para la identificación de estos vehículos en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito y ni se acota la definición de la tipología vehicular, con lo cual la ley resultará insuficiente para cumplir su propósito y no será una herramienta efectiva para que los organismos de tránsito ejerzan su cumplimiento".

La Secretaría de Movilidad señala que al “ no exigir registro inicial, SOAT ni licencia de conducción para vehículos de este tipo que pesen menos de 60 kg o alcancen hasta 40 kmh es otra gran preocupación. Esta medida debilitaría la posibilidad de atención integral a víctimas en ausencia del SOAT, la capacidad de control de los organismos de tránsito y la información disponible para la caracterización de la siniestralidad vial como insumo para la toma de decisiones de política pública".

La entidad asegura que es necesario exigir placas de identificación para poder hacer un control estricto sobre este tipo de vehículo; además, exige que se incluyan sanciones por la conducción de estos aparatos bajo efectos de alcohol o sustancias alucinógenas, “toda vez que la suspensión de la licencia no sería aplicable a quienes no la posean y el control de la embriaguez no alcohólica hoy carece de reglamentación”.