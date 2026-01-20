Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 20 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Conozca el desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

20 de enero de 2026, 11:43 a. m.
Conozca las vías donde se presenta mayor congestión y las alternativas para evitar el trancón.
Conozca las vías donde se presenta mayor congestión y las alternativas para evitar el trancón. Foto: guillermo torres-semana

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:40 a. m.: Choque entre bus, taxi y motocicleta en Fontibón

7:19 a. m.: Choque entre bus y motocicleta en la Autopista Norte

Una ambulancia atiende la emergencia en la Autopista Norte con calle 138.

7:10 a. m.: Choque entre bus del SITP, motocicleta y ciclista

6:25 a. m.: Camión varado en Kennedy

La emergencia se presenta en la avenida Ciudad de Cali con calle 15A, sentido Sur - Norte.

6:00 a. m.: Falla semafórica en Fontibón

La falla se presenta en la intersección de la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 128.

Pico y placa en Bogotá para particulares

Este martes, 20 de enero, no pueden circular placas terminadas en 1-2-3-4-5

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

