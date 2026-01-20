Movilidad en Bogotá para este martes, 20 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:40 a. m.: Choque entre bus, taxi y motocicleta en Fontibón
[07:40 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre bus, taxi y motocicleta en la localidad de Fontibón, Av. Boyacá con Av. La Esperanza, sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
7:19 a. m.: Choque entre bus y motocicleta en la Autopista Norte
Una ambulancia atiende la emergencia en la Autopista Norte con calle 138.
[07:19 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre bus y motocicleta en la localidad de Suba, Autonorte con calle 138, sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
7:10 a. m.: Choque entre bus del SITP, motocicleta y ciclista
[07:10 a. m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre bus zonal, motocicleta y ciclista en la localidad de Teusaquillo, Av. NQS con calle 59, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
6:25 a. m.: Camión varado en Kennedy
La emergencia se presenta en la avenida Ciudad de Cali con calle 15A, sentido Sur - Norte.
[06:21 a.m.] #GestiónDelTráfico | Novedad en vía por tractocamión varado en la localidad de Kennedy, Av. Cali con calle 15A, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
6:00 a. m.: Falla semafórica en Fontibón
La falla se presenta en la intersección de la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 128.
[06:00 a.m.] #GestiónDelTráfico🚦Se presenta falla semafórica en la localidad de Fontibón, intersección de la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 128.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
⚠️Transita con precaución⚠️
🔧 Grupo de semaforización trabaja para restablecer el servicio.
Pico y placa en Bogotá para particulares
Este martes, 20 de enero, no pueden circular placas terminadas en 1-2-3-4-5
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
#FelizMartes | #GerenciaEnVía te informa sobre la restricción de circulación para taxis en Bogotá, vehículos con placas terminadas en 9⃣ y 0⃣— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026
