Movilidad en Bogotá para este martes, 3 de marzo: caos en varios puntos de TransMileno; pasajeros, obligados a caminar

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

9:04 a. m.: Continúan bloques en la Avenida Caracas con calle 72

8:28 a. m.: Pasajeros deben seguir a pie sus trayectos por Calle 80, Avenida Caracas y NQS

7:16 a.m.: Operaciones de TransMilenio a la altura de la Calle 72, afectadas por movilizaciones.

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este 3 de marzo

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad