Movilidad en Bogotá para este martes, 3 de marzo: caos en varios puntos de TransMileno; pasajeros, obligados a caminar

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
9:04 a. m.: Continúan bloques en la Avenida Caracas con calle 72
⏰ #TMAhora (8:54 a. m.)#Actualización— TransMilenio (@TransMilenio) March 3, 2026
📍 Avenida Caracas con Calle 72:
Por bloqueos ajenos a la operación en la Avenida Caracas con calle 72, comienza a disminuir la congestión vehicular en la Avenida NQS entre las estaciones CAD y 7 de agosto en ambos sentidos 🚏
8:28 a. m.: Pasajeros deben seguir a pie sus trayectos por Calle 80, Avenida Caracas y NQS
Por manifestación, la gente se baja de los buses a la altura de la calle 80 frente a la Escuela Militar. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/oyJUMXER7H— Revista Semana (@RevistaSemana) March 3, 2026
Caos en TransMilenio: pasajeros deben bajarse y continuar sus recorridos a pie por la troncal de la calle 80 y la avenida NQS. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JbvzNLKp8x— Revista Semana (@RevistaSemana) March 3, 2026
7:16 a.m.: Operaciones de TransMilenio a la altura de la Calle 72, afectadas por movilizaciones.
⏰ #TMAhora (7:16 a. m.)#Actualización— TransMilenio (@TransMilenio) March 3, 2026
📍 Avenida Caracas con Calle 72:
⛔️ Al momento, por movilización ajena a la operación, los servicios troncales CF19, BK23 y AF60 se desvían por la Avenida NQS en los dos sentidos
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este 3 de marzo
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 3, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad, día martes IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
📣#FelizMartes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 1⃣ y 2⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 3, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.
4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
