Murió Marcelo Araujo, relator muy querido en el fútbol argentino: narró final en Colombia y el famoso 5-0, ¿qué le pasó?

En la madrugada de este lunes murió el narrador de fútbol argentino Marcelo Araujo a sus 78 años. El relator tenía fuertes quebrantos de salud derivados de una neumonía y desde hace algunos días estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
La jugada de River…— WillyRodríguez (@WillyRodri13) September 17, 2024
La banda del Burrito Ortega…
El caño del Chacho Coudet…
La triple atajada de Óscar Córdoba…
La narración de Marcelo Araujo…
El sonido ambiente en la transmisión…
Aquellos tiempos del superclásico River vs. Boca 🤤🚬😎 #Nostalgia pic.twitter.com/AZv5vbEE3D
Araujo tuvo una importante trayectoria en su país y en Colombia es recordado por haber narrado la final entre el Deportivo Cali y el Real Cartagena en 2005, junto a Carlos Antonio Vélez.
De igual forma, también se le recuerda por haber relatado la victoria 0-5 de Colombia a Argentina en El Monumental, en las eliminatorias al Mundial Estados Unidos 1994.
Araujo formo una dupla altamente reconocida junto a Enrique Macaya Márquez, con quien hicieron innumerables transmisiones del fútbol argentino.
Narración Marcelo Araujo final Copa Mustang 2005
Narración Marcelo Araujo Argentina 0 Colombia 5
Su estilo, fuera de común para la época, lo catapulto en la escena argentina y sus relatos se hicieron ampliamente conocidos en su país y en el continente, donde fue el encargado de describir de forma magistral lo que acontecía en el terreno de juego.
Si bien, su trayectoria en Argentina es inigualable, en Colombia es ampliamente recordado, pues gracias a sus narraciones y a los distintivos que utilizaba dentro de sus relatos, la llegada de los colombianos al balompié gaucho no pasó desapercibida.
Araujo relató decenas de super clásicos argentinos donde Óscar Córdoba, Jorge Hernán Bermudez, el Mauricio ‘El Chicho’ Serna, y Juan Pablo Ángel fueron protagonistas, gracias a la magistral actuación de Araujo tras el micrófono.
En redes sociales se han dado múltiples muestras de cariño hacia el narrador a quien le agradecen haber marcado una época de las transmisiones deportivas y haberle dado una identidad a la narración de ese país.
Cómo olvidar el día que en plena transmisión a Marcelo Araujo le sonó el mítico Nokia 1100. Cómo lo agrega al relato, único. pic.twitter.com/xbm0ROreTZ— Expe (@Expefutbol) February 3, 2026
De igual forma, gracias a su estilo se dio el surgimiento de diferentes figuras en la televisión que, respetando lo hecho por Araujo y agradeciendo lo hecho por él, pudieron despuntar y adquirir un estilo propio que rápidamente fue captado por las cadenas deportivas internacionales.
El verdadero nombre de Araujo fue Lázaro Jaime Zilberman y encabezó el icónico programa Fútbol de Primera entre 1989 y 2004. En 2009 pasó a formar parte de Fútbol para Todos.
“La gente cuando me cruza me trata muy bien. La verdad es que me sorprendo; harán comparaciones o extrañarán las pelotudeces que yo decía. Por lo menos los hacía cagar de risa”, le dijo al diario local La Nación en la última entrevista que le concedió.
Murió Marcelo Araujo, el hombre que nos enseñó el segundo nombre de los jugadores.— En Una Baldosa (@enunabaldosa) March 16, 2026
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TRISTE NOTICIA: FALLECIO MARCELO ARAUJO.— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 16, 2026
Quizá el mejor relator de la historia del Fútbol Argentino.
El hombre que fue la voz del fútbol que tanto amabamos, la voz del fútbol Argentino con el que crecimos.
Gracias por tanto, maestro 🕊️ pic.twitter.com/UiJ7GCVNPs
Falleció Marcelo Araujo, mítico relator argentino. Marco una época con su forma de relatar y queda también en el corazón de los chilenos en esa época de Salas en River. Se va una leyenda del relato sudamericano.— Alonso Novoa 🎙 (@AlonsoNovoa7) March 16, 2026
Descansa en paz, Marcelo.🕊️ pic.twitter.com/NS8PWJR6v8