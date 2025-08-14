Pico y placa en Bogotá: así rige la medida este viernes 15 de agosto de 2025

Este viernes, 15 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

Sábado 16 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Lunes festivo 18 de agosto: Aplica el pico y placa regional

Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 30 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

La medida de Pico y placa en Bogotá, busca mejorar la movilidad en la ciudad. | Foto: COLPRENSA

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el viernes, 15 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto: