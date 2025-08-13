Suscribirse

Estos son los cinco puntos en los que se puede realizar los cursos pedagógicos por multas de tránsito en Bogotá

La realización de estos cursos permite acceder a un importante descuento en comparendos.

Redacción Vehículos
13 de agosto de 2025, 10:05 p. m.
Cursos pedagógicos para conductores en Bogotá.
Cursos pedagógicos para conductores en Bogotá. | Foto: Movilidad Bogotá

Son cinco los puntos que ha dispuesto la Secretaría de Movilidad de Bogotá para acceder a los cursos pedagógicos por infracciones a las normas de tránsito, cuya realización permite acceder al beneficio de un descuento en el valor del comparendo

Estos puntos son los siguientes:

  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
  • Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
  • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Para acceder al curso pedagógico, solo es necesario estar inscrito en el Runt y agendarse previamente, de manera gratuita y sin intermediarios en www.movilidadbogota.gov.co o a través de ‘Mi Movilidad a un clic’.

El día del curso, la entidad recomienda llegar con anterioridad para las respectivas validaciones y disponer de dos horas para realizar el proceso sin complicaciones.

Contexto: Estos son los vehículos que quedaron exonerados del Soat: la ley es clara

Estos son los descuentos establecidos

Descuentos a comparendos notificados en vía:

  • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos:

  • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
  • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Contexto: Buenas noticias para conductores: este es el trámite para carros y motos que se podrá hacer con más tiempo

Los cursos pedagógicos

Movilidad señala que los cursos pedagógicos promueven entre los conductores la participación, reflexión y sensibilización sobre los comportamientos y hábitos que“se deben tener en la vía, procurando que los infractores comprendan el sentido de las normas de tránsito y las respeten”. El curso tiene una duración de dos horas de cátedra aproximadamente.

El dinero que se recoge por comparendos es destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana. | Foto: Guillermo Torres

Para acceder al descuento, se debe realizar un curso por cada orden de comparendo. En caso de tener varios comparendos, es necesario presentar un certificado individual por cada uno.

El valor del comparendo, después de realizar el curso pedagógico, se liquidará y generará automáticamente el volante de pago con el respectivo descuento. El pago de la infracción se puede realizar en línea, a través del botón PSE ubicado en la página web www.movilidadbogota.gov.co o presencialmente en los bancos Occidente y Caja Social, y en la Red de corresponsales bancarios: Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Punto de Pago y corresponsales Aval.

