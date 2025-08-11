Suscribirse

Pico y placa en Cali: así rotará la restricción este martes, 12 de agosto

Habrá operativos de control en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Redacción Vehículos
11 de agosto de 2025, 4:18 p. m.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
Pico y placa en Cali. (Imagen de referencia) | Foto: Wirman Ríos / El País

Cali mantendrá este martes, 12 de agosto de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali
Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos que están exentos de esta restricción son:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público colectivo e individual
  • Motocicletas
  • Vehículos oficiales
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida

