Pico y placa en Medellín: así rotará la medida durante octubre del 2025

La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 3:12 a. m.
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Agentes de tránsito realizaron controles en la capital antioqueña.

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer el calendario oficial de como regirá la medida de pico y placa en Medellín durante el mes de octubre.

Las autoridades buscan disminuir el tráfico vehicular y así mismo contribuir con el medio ambiente, por lo que se determinaron días y franjas horarias de restricción de movilidad.

El horario para octubre es el mismo que se venía manejando:

Carros particulares y motocicletas: 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Servicio público tipo taxi: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.

La medida de pico y placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos regirá entre semana de lunes a viernes de la siguiente manera:

Lunes: 6-9

Martes: 5-7

Miércoles 1 de octubre: placa terminada en 1-8

Jueves: 0-2

Viernes: 3-4

Mientras que la restricción para los taxis en octubre sí tiene una variación en los días, los cuales quedaron definidos de lunes a viernes de la siguiente manera:

Placa terminada en 0: días 9 y 23 de octubre

Placa terminada en 1: días 2, 17 y 31 de octubre

Placa terminada en 2: días 3 y 20 de octubre

Placa terminada en 3: días 7 y 21 de octubre

Placa terminada en 4: días 8 y 22 de octubre

Placa terminada en 5: días 1, 16 y 30 de octubre

Placa terminada en 6: días 10 y 24 de octubre

Placa terminada en 7: días 6 y 27 de octubre

Placa terminada en 8: días 14 y 28 de octubre

Placa terminada en 9: días 15 y 29 de octubre

Vías exentas del pico y placa

  • El Sistema vial del río, autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela.
  • Avenida 33, desde el río hasta su conexión con la avenida Las Palmas.
  • Avenida Las Palmas está exenta.
  • Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexion con el Aeropuerto Olaya Herrera.
  • Laterales de la quebrada La Iguaná, entre carreras 63 y 80.
  • Calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.

