Pico y placa en Medellín: así rotará la medida durante octubre del 2025
La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.
La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer el calendario oficial de como regirá la medida de pico y placa en Medellín durante el mes de octubre.
Las autoridades buscan disminuir el tráfico vehicular y así mismo contribuir con el medio ambiente, por lo que se determinaron días y franjas horarias de restricción de movilidad.
El horario para octubre es el mismo que se venía manejando:
Carros particulares y motocicletas: 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
Servicio público tipo taxi: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
La medida de pico y placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos regirá entre semana de lunes a viernes de la siguiente manera:
Lunes: 6-9
Martes: 5-7
Miércoles 1 de octubre: placa terminada en 1-8
Jueves: 0-2
Viernes: 3-4
Mientras que la restricción para los taxis en octubre sí tiene una variación en los días, los cuales quedaron definidos de lunes a viernes de la siguiente manera:
Placa terminada en 0: días 9 y 23 de octubre
Placa terminada en 1: días 2, 17 y 31 de octubre
Placa terminada en 2: días 3 y 20 de octubre
Placa terminada en 3: días 7 y 21 de octubre
Placa terminada en 4: días 8 y 22 de octubre
Placa terminada en 5: días 1, 16 y 30 de octubre
Placa terminada en 6: días 10 y 24 de octubre
Placa terminada en 7: días 6 y 27 de octubre
Placa terminada en 8: días 14 y 28 de octubre
Placa terminada en 9: días 15 y 29 de octubre
Vías exentas del pico y placa
- El Sistema vial del río, autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela.
- Avenida 33, desde el río hasta su conexión con la avenida Las Palmas.
- Avenida Las Palmas está exenta.
- Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexion con el Aeropuerto Olaya Herrera.
- Laterales de la quebrada La Iguaná, entre carreras 63 y 80.
- Calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.
