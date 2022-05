Antiedad: cinco hierbas que ayudan a producir colágeno y eliminar arrugas

La cosmética casera ha recobrado un papel importante en la salud de la piel, debido a su bajo costo y al poder saber con certeza los productos e ingredientes que se les están aplicando a la zona. Las vitaminas, minerales y antioxidantes de algunos alimentos traen grandes beneficios para la piel si se aplican de manera directa.

Según expertos, las células de la piel se regeneran cada 28 a 35 días, pero con el paso de los años este proceso se empieza a realizar de manera más lenta; es por esto que la alimentación sana y equilibrada juega un papel fundamental para la salud de la piel, ayudando a evitar que el proceso de envejecimiento llegue antes de lo esperado; en el cual la naturaleza se ha convertido en una gran aliada para ayudar a eliminar arrugas.

A continuación, cinco hierbas que le ayudarán a disminuir los signos de la edad:

Caléndula

Esta planta tiene altos niveles de carotenoides y algunos componentes similares a la vitamina A que pueden ayudar a aliviar la piel agrietada e irritada disminuyendo la dermatitis. También promueve el rápido rejuvenecimiento de la piel y la cicatrización de heridas.

Cúrcuma

Esta especia tiene grandes propiedades curativas, ya que contiene componentes antiinflamatorios y antioxidantes. Es usada para aliviar los efectos que deja el acné en la piel, debido a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, elimina las impurezas, por lo que es usada, también, para eliminar la grasa; además, ayuda a reafirmar la piel y a exfoliarla. También aclara manchas causadas por la edad.

Manzanilla

Esta planta es conocida, ya que ayuda a mejorar el resfriado común. La manzanilla contiene un compuesto llamado alfa-bisabolol, que reduce las líneas de expresión y las arrugas al fomentar el rejuvenecimiento de la piel. Una taza de té de manzanilla frío se puede emplear como tónico fácil para limpiar la cara de las impurezas tanto en la mañana como en la noche.

Lavanda

La lavanda tiene efectos curativos sobre la piel porque limpia las bacterias generadas por el acné; además, ayuda a atenuar las manchas ocasionadas por la edad. Sus propiedades antiinflamatorias y restauradoras alivian la piel irritada y manchada, propiedades que también ayudan en la curación de las heridas y la desaparición de las cicatrices.

También es analgésico natural, por lo que puede ayudar a aliviar el dolor localizado en varias partes del cuerpo; además, mejora la circulación sanguínea, lo que puede prevenir el envejecimiento prematuro. Se puede usar como crema hidratante casera natural aplicándolo sobre la cara y el cuerpo.

Cola de caballo

Esta planta es muy famosa por su eficacia para hacer crecer el cabello, pero también lo es porque detiene los signos de la edad y elimina arrugas y líneas de expresión. Se recomienda preparar una infusión.

¿Usar maquillaje arruga la piel del rostro? Mitos, consejos y verdades

Utilizar cosméticos de calidad no servirá de nada si no se retiran antes de dormir y si no se le aplican a la piel productos que la hidraten. Se recomienda llevar una rutina de limpieza en las mañanas y en las noches. La crema se debe aplicar antes de maquillarse y debe ser apta para el tipo de piel de cada persona.

El uso del protector solar es indispensable incluso si los productos cosméticos ya lo traen. Se recomienda aplicar este producto todos los días, incluso cuando no se va a salir de casa.

Consecuencias de no desmaquillarse