Arrugas: así se pueden eliminar y producir colágeno con té de piña

La piña es rica en vitaminas A y C, fundamentales para el cuidado de la piel y la prevención del envejecimiento prematuro.

Para muchos el cuidado de la piel es fundamental, pues debido al trato que se le dé aparecerán con mayor o menor rapidez las arrugas y signos de la edad. De acuerdo con expertos, después de los 25 años el cuerpo deja de producir la misma cantidad de colágeno, proteína necesaria para mantener la piel tersa, por lo que muchos empiezan a consumir suplementos o usar cremas que lo contengan.

Esta proteína se encarga de brindar elasticidad a la piel. De acuerdo con la entidad de salud Sanitas esta es una sustancia que aporta muchos beneficios para el organismo. Está presente en la piel, huesos, ligamentos, tendones y cartílagos, a los cuales les da resistencia y soporte.

El colágeno puede obtenerse a través de una alimentación saludable, pues existen una serie de alimentos que son ricos en esta proteína o que ayudan a estimular la producción de este en el cuerpo.

Sin embargo, hoy en día existe un sinfín de mascarillas ricas en colágeno y otras vitaminas que ayudan a mejorar el aspecto de la piel. En ese sentido, el portal Cocina Fácil reseña una mascarilla a base de té de piña que ayuda a estimular la producción de colágeno y combate las arrugas.

Ingredientes:

1 clara de huevo

2 hojas de laurel

1 bolsita de té de piña ( se puede usar té de cáscara de piña)

media taza de agua

1 cucharada de harina

1 cucharada de vainilla

Preparación:

Se pone a hervir las hojas de laurel junto con el té de piña durante 10 minutos

Transcurrido el tiempo se cuela la mezcla, se añade harina y se revuelve bien.

Cuando esté a temperatura ambiente se agrega la clara de huevo y la vainilla.

Se mezcla hasta obtener una pasta homogénea. Una vez lista se aplica sobre el rostro dando masajes circulares. Se deja actuar por 15 minutos y listo.

Cabe recordar que la piña es rica en vitamina A conocida como retinol, esta vitamina tiene la capacidad de regenerar las células y el colágeno en la piel. Por otro lado, también contiene vitamina C, un poderoso antioxidante que elimina los signos del envejecimiento. La vitamina C combate manchas y cuida la salud de las células.

Otras mascarillas ricas en colágeno

El portal web Panorama reseña las instrucciones para aprovechar las propiedades del coco y preparar una mascarilla casera, la cual puede ayudar a estimular la producción de colágeno.

Ingredientes

1 coco.

1/2 pepino.

1 cucharada pequeña de aceite de aloe vera.

Preparación

Cortar el pepino en rodajas.

Romper el coco y retirar el agua.

Llevar el pepino a la licuadora y procesar por varios minutos hasta obtener una pasta.

En una taza, mezclar el pepino con tres cucharadas de agua de coco.

Agregar el aceite de aloe vera. Revolver muy bien.

Limpiar el rostro antes de aplicar el producto (en las noches).

Aplicar la mascarilla realizando masajes suaves.

Dejarla actuar por 15 minutos.

Retirar con agua tibia.

Finalizar el tratamiento, aplicando una crema hidratante.

Por otro lado, Vogue reseñó una mascarilla hecha a base de jengibre. “El jengibre es uno de los ingredientes naturales que puedes encontrar en cualquier supermercado y que posee más de 40 compuestos antioxidantes que ayudan a proteger la piel y evitar el envejecimiento prematuro. Además, cuenta con propiedades antisépticas y mantendrá la piel suave y libre de imperfecciones; si se padece de inflamaciones, también ayudará a calmarlas”.

Ingredientes

¼ de taza de puré de calabaza pipiana.

1 cucharada de almendra molida.

½ cucharada pequeña de canela en polvo.

¼ de una cucharada pequeña de nuez moscada.

¼ cucharada pequeña de jengibre en polvo.

Preparación