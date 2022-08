Bebidas que ayudan a adelgazar en la noche

Bajar de peso puede considerarse como una de las tareas más difíciles que millones de personas se proponen, en ocasiones por belleza y en otras por condiciones de salud, pues tener unos kilos de más puede generar diversas afecciones en el organismo.

Para adelgazar hay muchos trucos que pasan por dormir más y mejor, realizar ayunos intermitentes, hacer dietas forzadas, dejar de consumir productos ricos en grasas y calorías, evitar picar entre comidas y hasta hacer ejercicio en exceso.

No obstante, para los especialistas, la mejor estrategia es llevar una dieta saludable y realizar actividad física de forma regular. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos, asegura que las dietas no son la mejor manera de perder peso de manera permanente, pues si bien es posible que en un principio funcionen, lo cierto es que también es probable que a largo plazo los resultados no se mantengan. Por ello, la estrategia recomendada anteriormente es la que, según la citada fuente, funciona.

Cuando una persona decide adoptar un nuevo estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso, en lo primero que tiene que pensar es en reducir la ingesta de calorías. Esto no quiere decir, según el instituto de investigaciones Mayo Clinic, que se tenga que renunciar al sabor ni a la facilidad para preparar las comidas, solo que se deben buscar alternativas más saludables.

Existen algunas bebidas que pueden ayudar en el propósito de adelgazar y más si se consumen en la noche antes de ir a dormir, siempre teniendo claro que los beneficios se verán si su ingesta se realiza en el marco de una dieta balanceada, pues estos productos por sí solos no tienen efectos milagrosos.

Agua con limón y chía

El limón es una fruta con una serie de propiedades beneficiosas para bajar de peso. Contiene pocas calorías y es fuente de fibras, contribuyendo al control del hambre. Además, es diurético, lo que hace que el organismo elimine la acumulación de líquidos, ayudando así a desinflamar. Si bien no aumenta la quema de grasa corporal, es una bebida rica en nutrientes antioxidantes que ayudan al organismo a eliminar toxinas, facilitando el proceso de pérdida de peso. Por su parte, “las semillas de chía son ricas en omega-3, ácidos que favorecen la quema de grasa”, precisa información del portal Salud 180.

Para elaborar la bebida se requiere de cucharadita de estas semillas y un vaso y medio de agua, además del jugo de un limón. Se mezclan los ingredientes y ya estará lista para consumirse.

Jengibre con limón

El jengibre con el limón pueden activar el metabolismo y mejorar la condición del sistema inmunitario. Estos dos ingredientes tienen propiedades que favorecen la eliminación de grasas y desechos del organismo. Una de las formas de combinarlos para aprovechar sus propiedades es elaborando un té.

Solo se necesita calentar una taza de agua y retirarla antes de que llegue a punto de ebullición. Se añade una pequeña rebanada de jengibre y se deja reposar durante cinco minutos tapado. Pasado este tiempo, se agrega el jugo de un limón y se bebe, según información del portal Mejor con Salud.

Infusión de manzanilla

A esta planta se le reconoce por su poder para mejorar las digestiones y calmar los dolores de estómago. Sin embargo, también puede resultar favorable para ayudar a perder peso, esto gracias a que ayuda a relajar, reducir el estrés y conciliar el sueño, que es clave para que el metabolismo se active y funcione mejor. Con la falta de descanso, el cuerpo se vuelve más sensible a las enfermedades y aumenta el riesgo de obesidad. Otra de las bondades de la manzanilla es que es muy baja en calorías.

Té de canela

Cuando esta especia se asocia a una alimentación saludable y a la práctica de actividad física puede favorecer la pérdida de peso, además de ser beneficiosa para prevenir el síndrome metabólico, pues gracias a sus compuestos activos (cumarinas y compuestos fenólicos) posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e hipoglucémicas.

Un artículo publicado en el medio digital Business Insider y escrito por Cristina Fernández Esteban, indica que existen algunos estudios en animales, uno probado en ratones y otro en ratas, encontraron que la ingesta de suplementos de canela ralentizó el proceso de almacenamiento de grasa abdominal.

Sin embargo, se tiene que ser prudente en su consumo, pues la cumarina, fitoquímico presente en la canela, puede tener “propiedades hepatotóxicas y cancerígenas”, según determinó un estudio del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, citado por la mencionada fuente.

Si bien se trata de alimentos naturales, siempre lo mejor es consultar con los especialistas antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento con estos productos.