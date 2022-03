Colágeno hidrolizado: ¿qué beneficios tiene consumir este suplemento?

El colágeno hidrolizado es un suplemento alimenticio preparado a partir de huesos y cartílagos bovinos. Expertos aseguran que es “utilizado para estimular la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos y el cabello”, indican en el portal El español.

Según los expertos, la suplementación con colágeno normalmente se recomienda a partir de los 30 años, pero, este nutriente también pude ser consumido por personas que se exponen al sol durante mucho tiempo, fumadores o los que llevan una dieta poco saludable, “pues estos factores empeoran la salud de la piel, estimulan el envejecimiento y pueden afectar la producción de colágeno en el organismo”, así lo explica el portal Tuasúde.

Es importante entender que “el colágeno es la proteína más abundante del organismo”, indica Tuasaúde, además destaca que esta se encarga de “confeccionar el tejido conectivo como la piel, los cartílagos, los huesos, los tendones y proteger los órganos, siendo fundamental para el mantenimiento de estas estructuras del cuerpo”.

Según el portal especializado Healthline, cuando el colágeno se hidroliza, se descompone en partículas más pequeñas que se vuelven más fáciles de procesar. Dichas partículas se usan sobre todo en productos que ayudan a curar o mejorar todo, desde la piel, hasta dolores de las articulaciones.

Cabe resaltar que el cuerpo produce esta sustancia a partir de la combinación de aminoácidos, que son nutrientes que están contenidos en los alimentos ricos en proteínas, junto con otros elementos como la vitamina C, el zinc y el cobre. Según el portal especializado, estos son los beneficios más comunes de consumir colágenos hidrolizado.

Mejora la firmeza y la elasticidad de la piel.

Fortalece las uñas y el cabello, lo que mejora su aspecto.

Previene y mitiga los síntomas de la osteoporosis.

Previene y retarda la aparición de arrugas, líneas de expresión y celulitis.

Tonifica las articulaciones, tendones y ligamentos.

Controla la presión arterial.

Previene la aparición de úlceras gástricas.

Disminuye y evita el surgimiento de estrías.

De acuerdo con el portal Tuasaúde, se recomienda una ingesta de colágeno entre 8 a 10 gramos máximo al día; esta puede ser consumida junto con una comida. “En caso de ser en cápsulas por lo general es 1 cápsula con cada comida, dependiendo de la dosis que contenga”, indica el mencionado sitio web.

“Es importante la ingesta de vitamina C junto con el colágeno ya que potencia sus efectos en el organismo”, explica Tuasaúde que aconseja “diluir el colágeno o tomar sus cápsulas junto con una fuente de vitamina C, como el jugo de limón, naranja, piña o mandarina”. Según este portal, esta mezcla de colágeno y vitamina C mejora la eficiencia de este nutriente en el organismo.

En el sitio web Healthline destacan que se pueden encontrar suplementos que están hechos de alérgenos alimentarios comunes, como pescado, mariscos y huevos. Por esta razón “las personas con alergias a estos alimentos deben evitar los suplementos de colágeno fabricados a partir de estos ingredientes para prevenir reacciones alérgicas”.

El Saludeporte también advierten que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) tiene dos estudios realizados por su panel de expertos en productos dietéticos, nutrición y alergias.

El estudio que se titula “Hidrolizados de colágeno y mantenimiento de las articulaciones” destacó que “no se podía establecerse una relación de causa-efecto entre la ingesta de 10 gramos al día de este suplemento (hidrolizado de colágeno, a partir de piel bovina y porcina) y el mantenimiento de las articulaciones en personas físicamente activas”.

Por otra parte, el segundo estudio citado por el portal Saludeporte indicó que “los expertos tampoco encuentran relación entre el suplemento de colágeno y esos efectos sobre la piel”.

Ante estas diferencias, lo que recomiendan los expertos es consultar al médico para determinar el consumo de este nutriente.