Cuidado con los suplementos alimenticios que no se deben mezclar

Los suplementos alimenticios son una alternativa que los profesionales de la salud recetan a varios de sus pacientes, en especial cuando están bajos de peso y la comida que ingieren no tiene las suficientes vitaminas o minerales que el cuerpo necesita.

A pesar de que los suplementos son comercializados sin restricciones de por medio, los expertos aconsejan primero consultar con médicos antes de considerar tomarlos cada semana. Teniendo en cuenta datos compartidos por el portal Muy Saludable, se dice que varios suplementos contribuyen a la alimentación saludable, aunque hay que tener precauciones.

De acuerdo con los conocedores del tema, lo mejor es optar por comer de manera balanceada, donde las frutas y las verduras no pueden faltar.

Asimismo, los especialistas señalan que un suplemento no remplaza las propiedades nutricionales de los alimentos y, por ello, como su nombre lo indica, son complementos que también pueden tener enzimas, ácidos grasos y aminoácidos. En adición, no se puede pensar que los suplementos son medicamentos.

En ese orden de ideas, Sanitas agrega que “su objetivo es aportar nutrientes que, en momentos puntuales o por circunstancias especiales, no se estén consumiendo en cantidades suficientes”.

No obstante, si bien los suplementos pueden ser adquiridos de manera fácil, se debe tener en cuenta restricciones a la hora de tomarlos. El sitio web The Objetive consigna que con los suplementos pasa lo mismo que con los medicamentos: hay algunos que no se deben mezclar.

“Los suplementos pueden tener beneficios para la salud, pero también riesgos. Por ejemplo, a veces pueden alterar las pruebas de laboratorio o tener efectos negativos durante la cirugía”, agregan.

Las vitaminas se comercializan en suplementos, aunque para adquirirlas primero se debería ir a una consulta médica. Getty Images. - Foto: Getty Images

En ese sentido, los riesgos pueden aumentar si la persona toma más de un suplemento, sin prescripción médica, y conjuntamente hace las siguientes mezclas:

1. Magnesio y calcio

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos detallan que el magnesio es un mineral que sirve para regular la función de los músculos y el sistema nervioso, al igual que actúa en los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea. Por otro lado, el calcio forma y mantiene los huesos fuertes.

Sin embargo, la combinación de los suplementos de estos minerales puede traer consecuencias. Para los expertos, como la nutricionista Toby Amidor, “Tomar ambos minerales juntos puede resultar en una disminución de la absorción de magnesio si tomamos dosis muy altas de calcio (2600 mg al día). Se recomienda que las personas con alto riesgo de deficiencia de magnesio que toman suplementos de calcio tomen este último a la hora de acostarse en lugar de durante una comida. Esto se debe a que tomar el suplemento de calcio durante una comida podría afectar negativamente la cantidad de magnesio que se ingiere en la dieta”, publica Health.

2. Hierro y té verde

La importancia del hierro es que es esencial en la formación de los glóbulos rojos de la sangre, según Medline Plus. Por el lado del té verde, es de los remedios populares más recomendados y está relacionado con el alivio de dolencias, síntomas digestivos y enfermedades del corazón.

A pesar de ello, The Objetive dice que su consumo debe ser por separado, puesto que “tomar té verde con hierro puede reducir la absorción del mineral”. Este efecto, esta medida, puede que no sea de gran alerta para varias personas, pero nunca está de más dar la advertencia.

3. Vitamina C y cobre

La vitamina C es esencial para el organismo y los cítricos suele tenerla en grandes cantidades. Por otro lado, el cobre es un mineral que se adhiere a la energía del cuerpo y la creación de tejidos conjuntivos.

No obstante, los suplementos a base de vitamina C y cobre no deben ser mezclados. “Hay evidencias de que tomar grandes cantidades de vitamina C (más de 1500 mg) puede reducir la absorción de cobre. El hallazgo se basó en una investigación realizada entre hombres jóvenes, y es probable que solo afecte a las personas cuyo consumo de cobre es bajo”, explica la nutricionista Amidor.