Cuidado: estos son los alimentos que nunca se deben mezclar

Alimentarse de manera equilibrada es clave para conservar la salud del organismo. Sin embargo, es importante saber que no todos los alimentos se pueden combinar. En algunas ocasiones, esas mezclas pueden ocasionar complicaciones de salud.

Si los alimentos se consumen de manera correcta resultan muy útiles para mejorar algunas condiciones del cuerpo, ya que cada uno de ellos aporta propiedades, nutrientes, vitaminas y proteínas, precisa una publicación de la revista Mejor con Salud. Por el contrario, juntar de manera equivocada algunos de ellos es posible que genere efectos adversos.

Estos son algunos de los productos que no es recomendable combinar.

Líquidos en las comidas

Tomar demasiados líquidos con las comidas no es bueno, ya que la digestión se hace más lenta. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Clinical Nutrition Research, el hecho de ingerir agua antes de comer incrementa la sensación de saciedad y es posible que esto derive en un aporte inadecuado de nutrientes.

Espinacas con queso

Estos vegetales son ricos en unas sustancias llamadas oxalatos, las cuales impiden que el organismo absorba de manera correcta el calcio, por lo que no es conveniente mezclar estas verduras con el queso o con otros lácteos. Por el contrario, los alimentos que son fuente de calcio deberían combinarse con aquellos que contengan vitamina D, la cual sirve para potenciar la absorción del mineral y de esta forma fortalecer la densidad ósea.

Lentejas con leche

Si una persona consume lentejas y luego se antoja de un vaso de leche, al mezclar ambos alimentos puede ocasionar un reflujo y dolor estomacal, precisa el portal Cocina Delirante. Adicionalmente, la nutricionista Elisa Morales Lupayante precisa en un artículo de la revista Mejor con Salud que el hierro que contienen estas legumbres se afecta, pues el calcio de la leche disminuye su biodisponibilidad al competir en su absorción intestinal.

De igual forma, la grasa y proteína de los lácteos, sumadas a la fibra y proteína de las lentejas, sobrecargan el sistema digestivo y pueden detonar un episodio de gases e inflamación.

Pollo con papas

Una de las recomendaciones es no combinar proteínas y almidones. Información del portal Cuídate Plus indica que esto se debe a que para digerir las proteínas, se necesitan jugos gástricos ácidos, y si se ingieren proteínas y almidones en la misma comida, en vez de jugo gástrico casi neutro que se debería verter durante las primeras horas de digestión, se tendría jugo ácido, lo que afecta el proceso digestivo del almidón, el cual corre el riesgo de fermentarse. Lo aconsejable es acompañar la proteína con verduras.

Lentejas con carne

Las legumbres, que ya de por sí son un alimento muy pesado para el estómago, no se deben combinar con otro tipo de proteínas animales, pues terminan convirtiéndose en una comida difícil y compleja de digerir.

Frutos secos con bebida alcohólica

El alcohol irrita la mucosa gástrica, genera resaca e interfiere en la absorción de nutrientes como la vitamina A, E y el ácido fólico presentes en frutos secos, zanahoria, calabaza y vegetales, indica una publicación del diario El Universo, de Ecuador.

Salsas en las comidas

Normalmente, las salsas son fuente de grasas, las cuales hacen que la digestión se vuelva más lenta. Esto sucede porque neutralizan las enzimas de los jugos gástricos, lo que impide que puedan realizar su función de la manera correcta. Lo ideal es bajar su consumo para evitar posibles problemas digestivos.

Frutas dulces y ácidas

Las frutas dulces y las ácidas se encuentran entre los alimentos que no se deben combinar porque al hacerlo se producen reacciones químicas que pueden perjudicar el normal funcionamiento del organismo, indica Mejor con Salud.

Té con leche

Esta mezcla no es buena. “El calcio contenido en la leche no hace buenas migas con los compuestos antioxidantes (flavonoides, los más conocidos de los polifenoles) presentes en esta tisana, lo que impide una correcta asimilación de ambos nutrientes”, dice Alfonso C. Gálvez, doctor en Medicina, Nutrición y Dietética, en un artículo de la revista Mía, de España.