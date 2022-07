Diabetes: problemas neurológicos que puede causar la enfermedad

Esta enfermedad se caracteriza por ser silenciosa, es decir, no presenta síntomas.

La glucosa es una sustancia importante para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”.

En los pacientes diagnosticados con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder de manera positiva a la insulina, hay demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Con el paso del tiempo, la diabetes también puede ocasionar otro tipo de daños en el organismo. Puede dañar la capa que cubre los nervios o los vasos sanguíneos encargados del transporte del oxígeno a los nervios. Cuando estos últimos están dañados pueden no enviar señales nerviosas, de manera más lenta o en momentos incorrectos.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, más de la mitad de personas que son diagnosticadas con diabetes padecen de esta afección de salud.

Los síntomas de la neuropatía diabética incluyen:

Entumecimiento en las manos, las piernas o los pies.

Dolores punzantes, ardor u hormigueo.

Náusea, vómitos, estreñimiento o diarrea.

Disfunción sexual.

Problemas urinarios.

Mareos al cambiar de posición rápidamente.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalan las diferentes afecciones que puede causar las altas concentraciones de azúcar en el torrente sanguíneo sin un tratamiento médico. “La neuropatía periférica puede ocasionar complicaciones en los pies, como llagas, úlceras e infecciones, debido a que el daño en los nervios puede hacer que una persona pierda sensibilidad en los pies. Como resultado, es posible que la persona no note que los zapatos le están causando una llaga o que se ha lesionado los pies. El daño en los nervios también puede causar problemas con el equilibrio y la coordinación, ocasionando caídas y fracturas”.

Existen diferentes tipos de neuropatía diabética:

Neuropatía periférica. Neuropatía autonómica. Neuropatía proximal (polirradiculopatía diabética). Mononeuropatía (neuropatía focal).

¿Cuándo se debe consultar a un médico?

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, recomiendan consultar a un médico para recibir atención profesional y un tratamiento oportuno, en caso de presentar los siguientes síntomas:

Tener un pie con una llaga infectada que no cure.

Ardor, hormigueo, debilidad en las manos o pies, los cuales interfieren con la rutina diaria.

Cambios en la digestión.

Cambios en la actividad sexual.

Mareos.

Desmayos.

Recomendaciones generales

Las personas que son diagnosticadas con cualquier tipo de diabetes deben tener hábitos saludables para mejorar su condición de salud y evitar mayores complicaciones, además de seguir el tratamiento médico. Cuando se conoce en diagnóstico de esta enfermedad es fundamental incluir alimentos y productos que contribuyan al bienestar del organismo. Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunas recomendaciones.