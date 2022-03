Dieta para la fertilidad: cinco alimentos para aumentarla de manera natural

Lograr un embarazo es una meta individual y de pareja que las mujeres suelen tener en mente. Sin embargo, una de las variables que se entrometen en este ciclo de vida es la fertilidad. Para los expertos, este factor se basa en la capacidad de concebir una vida cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide.

Cada sujeto tiene un cuerpo diferente y, por consiguiente, sus manifestaciones y comportamientos repelan. De acuerdo con información recopilada por La Vanguardia, se tiene el imaginario colectivo de que la alimentación es clave para alcanzar y desarrollar un mayor índice de fertilidad, pero, al parecer, alimentarse de forma sana no lo es todo a la hora de quedar en gestación.

Una de las características que el citado portal consigna es la edad. “Podemos decir que una mujer de 30 años tiene la mitad de fertilidad que una de 20; la de 35 la cuarta parte y la de 40 la octava parte que la de 20″, señala Antonio Gosálvez, ginecólogo experto en fertilidad de Quirón Salud Madrid.

“Esperamos a una edad muy avanzada tanto para tener hijos como para congelar óvulos, y llega un momento en que necesitamos buscar causas externas, como el estrés, que, de alguna manera, nos quiten la culpa. Llegar tan tarde a la maternidad es como esperar a que los alimentos hayan caducado para congelarlos”, agregó el experto en La Vanguardia.

Aún así, si bien es cierto que los años pueden tener repercusiones al momento de concebir un hijo, la alimentación no se debe dejar a un lado. Para la doctora María de la Calle Fernández, autora del libro La dieta de la fertilidad y el embarazo, no hay alimentos mágicos que hagan fecundar un óvulo de un momento para el otro: “la fertilidad tiene que ver con la contaminación y la edad, no con la alimentación”, sostiene la especialista en salud. No obstante, Calle comparte una dieta con alimentos que, por sus componentes, pueden contribuir en la mejora de la salud del sistema reproductor.

Aunque no existen alimentos "magicos" para quedar en embarazo, la alimentación puede mejorar la salud del sistema reproductivo y contribuir a la fertilidad. - Foto: Getty Images

Alimentos para contribuir a la fertilidad

1. Frutas de colores destacados: la especialista dice que las frutas de color rojo y naranja se reconocen por tener un alto nivel de vitaminas y oligoelementos esenciales que inciden en la reproducción. Las fresas y naranjas tienen vitamina c, la granada es antioxidante y los frutos rojos son ricos en resveratrol. Estos últimos pueden servir para la pérdida de peso y se encuentran principalmente en las uvas rojizas, según la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH, por sus siglas en inglés).

2. Frutos secos y semillas: no solo son considerados como un alimento efectivo para mejorar la salud del sistema reproductor femenino, también contribuye a mitigar los signos de la piel como las arrugas, según especialistas en estética.

En cuanto a la fertilidad, los frutos secos y semillas se incluyen en la mayoría de las dietas cuando se desea quedar embarazada. La Vanguardia dice que tienen oligoelementos y omega 3, esenciales para activar la reproducción. Sin embargo, es necesario mencionar que el porcentaje de infertilidad alcanza el 50% desde los 40 años, consigan el sitio Cuídate Plus.

Los frutos secos pueden ayudar a la reproducción humana y a su vez a la vejez. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Verduras de hoja verde: esta clasificación de alimentos suele estar presente en la mayoría de dietas recomendadas para mejorar la salud del organismo. “Casi todas las verduras de hoja verde aportan sustancias fundamentales para nuestra reproducción”, afirma De la Calle. Expertos en nutrición aconsejan que es mejor comerlas en estado fresco y al vapor, lo más naturalmente posible.

4. Cereales integrales: estos productos generan una absorción más lenta que los refinados que se muelen para eliminar el germen y el salvado. Este tipo de cereales son muy útiles para disminuir los altos niveles de glucosa en la sangre. Además, se componen de selenio y L-arginina, oligoelementos y aminoácidos indispensables para la fertilidad femenina.

5. Pescado azul: es necesario mencionar que varias parejas tienen problemas para concebir, por lo que recurren a métodos que facilitan la fecundación del óvulo que dé lugar a un embarazo. Sin embargo, si esa opción no está contemplada la alimentación, aunque no tiene un grado de efectividad comprobado, puede ayudar en la salud reproductiva y por ello el pescado azul aporta ácidos grasos esenciales y llamativos para el cuerpo.

En efecto, un estudio de la Universidad de Harvard encontró una alta posibilidad de embarazo en las parejas que consumían más de dos veces a la semana pescado, el resultado arrojó una probabilidad del 92 % en 101 parejas que deseaban concebir un bebé.

Consumir pescados azules puede ayudar a que el cuerpo genera colágeno de manera natural. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante aconsejar visitar un médico especialista que dé el aval para empezar a consumir algunos de los alimentos que mejoran la salud del sistema reproductor y, posiblemente, pueden ayudar a fertilizar.