Dolor de rodilla: así se puede aliviar con vinagre de manzana y jengibre

En personas de cualquier edad se puede presentar el dolor de rodilla, un padecimiento que frecuentemente inicia como una molestia leve y luego puede empeorar si no se trata de la manera indicada.

Dicha dolencia puede ser resultado de una lesión, como una ruptura de ligamento o un desgarro de cartílago, pero enfermedades como la artritis, la gota y las infecciones, también pueden provocar dolor de rodilla.

Para prevenir y evitar estas molestias es importante, además de llevar una buena alimentación y realizar ejercicio físico de manera regular, asegurarse de ingerir algunas vitaminas que son determinantes para el cuidado y fortalecimiento de los huesos. Sin embargo, el portal Mejor con Salud da a conocer un compilado de remedios caseros que pueden ayudar a eliminar el dolor de rodilla rápidamente.

Aceite de oliva y jengibre

El aceite de oliva se destaca, gracias a los antioxidantes que lo componen que se encuentran en las aceitunas, frutos de los cuales se extrae. Es de mencionar que los antioxidantes tienen como función bloquear los efectos de los radicales libres que deterioran las células.

Entretanto, el jengibre es antiinflamatorio, porque contiene gingerol, su principal componente bioactivo, y por ello es utilizado para mejorar el dolor causado por enfermedades como artrosis y artritis, entre otras.

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite de oliva (32 g)

1 cucharada de aceite de jengibre (15 g)

Preparación:

Modo de aplicación:

En primer lugar, comprueba que la temperatura del aceite es apta para la piel y, después, frótalo sobre las rodillas con suaves masajes.

Déjalo absorber sin enjuagar y repite su uso durante 3 o 4 noches seguidas.

Vinagre de manzana y pimienta de cayena

El vinagre de manzana puede ser muy útil en el tratamiento para aliviar el dolor y la inflamación provocados por la artritis. Mientras que La pimienta de cayena contiene una sustancia conocida como capsaicina, reconocida por sus efectos analgésicos.

Ingredientes:

Media cucharadita de pimienta de cayena en polvo (1,2 g)

1 taza de vinagre de manzana orgánico (250 ml)

Preparación:

Mezcla la pimienta de cayena con el vinagre de manzana orgánico.

Modo de aplicación:

Empapa un paño con el producto y ponlo sobre las rodillas.

Deja que actúe 20 minutos y enjuaga.

Repite su uso todos los días, hasta que desaparezca el dolor.

Aceite de menta y aceite de eucalipto

La menta tiene propiedades antiinflamatorias, expectorantes, antisépticas, analgésicas, antibacterianas o antitusivas, entre otras son algunas de las bondades que se le atribuyen a esta especia familiar de la hierbabuena. Por su parte el eucalipto puede ayudar a aliviar los dolores reducir los niveles de azúcar en la sangre y se recomienda para aliviar las afecciones musculares.

Ingredientes:

1 cucharadita de aceite de menta (5 g)

1 cucharadita de aceite de eucalipto (5 g)

2 cucharadas de aceite de coco (30 g).

Preparación:

Incorpora el aceite de menta en un recipiente y mézclalo con el aceite de eucalipto y el de coco.

Este último es muy importante, ya que ayuda a impedir reacciones desfavorables en la piel.

Modo de aplicación:

Frota el tratamiento sobre las rodillas doloridas o inflamadas, masajeándolas con cuidado.

Déjalo absorber sin enjuagar y repite su uso 2 veces al día.

No obstante, es fundamental consultar a un médico cuando no se pueda soportar peso en la rodilla o se sienta como si la rodilla estuviese inestable o por salirse; cuando se tenga una marcada hinchazón en la rodilla; cuando no se pueda extender o flexionar completamente la rodilla; cuando se vea una deformidad evidente en la pierna o la rodilla; cuando se tenga fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla, y cuando se tenga dolor fuerte en la rodilla que se relaciona con una lesión.