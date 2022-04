Estos son los jugos naturales que puede combinar para mejorar la salud

Los jugos de frutas son importantes por el aporte de energía que le ofrecen al organismo, además, son ideales para tratar algunas molestias como la anemia, la descalcificación, el agotamiento y el sobrepeso, entre otras que pueden afectar al cuerpo humano.

Para su preparación se recomienda lavar las frutas muy bien “para eliminar los pesticidas y posibles ceras. Lo ideal es que se utilicen frutas orgánicas”, así lo explica el portal Unisima, además, también recomienda quitar esas partes de la fruta que pueden estar mohosas, magulladas o dañadas.

También hay que tener otras recomendaciones como que la “piel de las naranjas contiene una sustancia tóxica que no debe ser consumida. La única semilla no se recomienda es la de manzana, porque que contiene cianuro, una sustancia tóxica, aunque la cantidad es mínima y por tomar algunas no se puede sufrir consecuencias”.

“El consumo de jugo de naranja aumenta la cantidad de sustancias en el cuerpo que ayudan a proteger de las enfermedades cardiovasculares”, indica el portal Unisima. Una recomendación que hacen los especialistas es consumir una taza de este jugo al día.

“El jugo de naranja hecho en la licuadora es más beneficioso que cuando se hace con el exprimidor porque de esta forma se incorpora la piel blanca de la fruta, que contiene la mayor parte de su valor nutricional”, destaca Unisima.

La naranja aporta vitamina C, vitaminas del grupo B, bioflavonoides, potasio, zinc, fósforo y glucosa natural.

La piña es otra fruta con un amplio beneficio para el organismo, pues es una “fuente de minerales (potasio, sodio, fósforo, magnesio, azufre, calcio y hierro). Es rico en vitaminas (A, grupo B y C). También contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión”, destaca Unisima.

En el mencionado portal web aconsejan “agregar también el corazón duro y la cáscara para aprovechar al máximo los nutrientes” de esta fruta.

De acuerdo al portal Mejor con salud, el jugo de naranja es ideal para “prevenir o ayudar a combatir la anemia ferropénica, sobre todo en mujeres con menstruaciones abundantes”. Además esta fruta también la recomiendan para combatir la falta de calcio en el organismo o bien si está padeciendo trastornos como la osteoporosis”.

El agotamiento se puede combatir con un jugo de banano que “contiene una buena cantidad de minerales y proporciona un extra de vitalidad”.

El sobrepeso es uno de los problemas que muchas personas buscan solución, para bajar esos kilos de más en Mejor con salud recomiendan el jugo de piña, la cual “mejora la digestión y ayuda a combatir la retención de líquidos”.

La piña contiene bromelina, un poderoso antiinflamatorio y por esta razón se aconseja consumir para tratar algunos dolores.

La visión también se beneficia de los jugos naturales, pues el arándano sirve para “mejorar los problemas de vista temporales o leves, o incluso para prevenirlos o reducirlos. Se trata de una fruta ideal para ayudar en problemas como la vista cansada. Además, ayuda a mejorar la visión nocturna”, así lo explica el portal Mejor con salud.

Los especialistas también señalan que los jugos son ideales para subir las defensas en el organismo. Por ejemplo el jugo de naranja que aporta “vitamina C, riboflavina o vitamina B2 (además otras vitaminas del grupo B), vitamina A, selenio, zinc y antioxidantes (como los beta carotenos). Todos estos componentes son vitales para recuperar las defensas y fortalecerlas”, señalan en el portal Recetas fácil.

Asimismo, a la naranja se le puede añadir el jengibre, apio y fresas, las cuales son fuentes ricas de vitamina C y vitamina B. Este jugo lo aconsejan “tomar en en ayudas, ante un resfriado o malestar respiratorio, se puede tomar durante el día y entre comidas”, destaca Recetas fácil, en donde también recomiendan no beberlo en las noches, pues los “cítricos no resultan tan efectivos a esta hora del día”.