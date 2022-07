Estos son remedios naturales para destapar los poros de la piel

Una buena higiene facial puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y afecciones que afecten directamente la dermis; de lo contrario, los poros de la piel se pueden obstruir, ocasionando lesiones cutáneas que muchas veces son difíciles de tratar.

En ese sentido, cuando la grasa de la propia piel se acumula y no se puede expulsa de forma natural, se debe a la obstrucción de los poros y esto no solo sucede por no hacer una limpieza en el rostro, sino por una limpieza inadecuada.

Una de las consecuencias más frecuentes de los poros obstruidas es el aumento de su tamaño debido a la acumulación de sustancias dentro del poro que dan lugar a los puntos negros y en muchos casos al acné. Cuando el poro está muy dilatado, esto resulta antiestético y requiere de una serie de soluciones de limpieza profunda.

Por lo general, para tratar este problema muchas personas intentan destapar los poros frotando fuertemente la piel, pero esto no es lo más conveniente para estos casos. De este modo, Raquel Lemos ha dado a conocer a la revista Mejor con Salud algunos remedios caseros que son indispensables para librar los poros de la suciedad que puede irritar la piel.

Vapor facial con hierbas: como la manzanilla o la lavanda. Según un estudio de la Universidad Técnica de Babahoyo (Ecuador), el vapor abre los poros, pero también sensibiliza la piel, por lo que solamente se debe estar máximo cinco minutos con la cara cerca del vapor de la infusión que se desee.

Compresas calientes: Consiste en utilizar unos paños para facilitar la salida de la suciedad de los poros y esto se debe realizar luego del vapor facial. Estos se deben empapar con el agua que se utilizó para hacer el vapor facial y aplicarlo sobre la piel durante unos minutos. Este procedimiento se debe repetir dos veces para garantizar una buena limpieza.

Mascarilla de arcilla: Después de emplear las compresas calientes sobre la piel, es necesario usar una mascarilla de arcilla para que la piel quede completamente suave, renovada y limpia a profundidad. Es importante tener en cuenta que esta mascarilla no se debe dejar mucho tiempo en el rostro, ya que puede generar irritaciones. Lo ideal es hacerlo una vez cada 15 días para evitar este tipo de lesiones.

Otros consejos para destapar los poros de la piel

Toalla húmeda: De acuerdo con el portal Un Cómo, el método de la toalla húmeda permite abrir los porros de la cara y es fácil de hacer. Solamente se debe disponer de una toalla de algodón para mojarla con agua tibia y luego colocar la toalla sobre el rostro durante 15 minutos hasta que se enfríe por completo. Luego se aconseja hidratar la piel con una crema humectante.

Exfoliante facial: El objetivo como tal de la exfoliación es eliminar las células muertas y las espinillas de la piel. Para realizar este tratamiento, se debe aplicar el exfoliante en los dedos o con ayuda de un cepillo suave sobre la piel y ejecutar movimientos circulares. Después, debe lavar la cara con agua tibia para retirar el producto.

Cabe mencionar que estos remedios naturales ayudan considerablemente a abrir los poros de la piel; sin embargo, es importante llevar una dieta balanceada y beber abundante agua para mantener una piel tersa y libre de toxinas dañinas.