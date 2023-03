Las vitaminas que los especialistas aconsejan no tomar juntas

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), las vitaminas son de tal importancia para el organismo, ya que participan en su desarrollo y crecimiento. Además, asegura que el cuerpo necesita de 13 vitaminas, que en su mayoría se obtienen tras la ingesta de alimentos saludables que hacen parte de una dieta balanceada.

Es entonces que, cada uno de estos nutrientes cumple con una función primordial para el cuerpo como, por ejemplo:

Vitamina A: MedlinePlus asegura que es un antioxidante que generalmente se obtiene de verduras y frutas con colores llamativos.

Vitamina B2: la National Institute of Health (NIH) menciona que también es conocida como riboflavina y “es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del cuerpo”, ayudando, a su vez, a convertir los alimentos consumidos en energía.

La vitamina B2 participa en los procesos de respiración celular, desintoxicación hepática, desarrollo del embrión y mantenimiento de la envoltura de los nervios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vitamina B12: de acuerdo con la enciclopedia de medicina, este nutriente cumple una importante función en el organismo: participar en la producción de glóbulos rojos y en el proceso de metabolismo de algunos alimentos. Su ingesta no necesariamente debe ser a través de suplementos, ya que se puede obtener tras el consumo de alimentos como la carne, la leche o el pescado.

Vitamina C: es es un antioxidante que puede combatir varias enfermedades y estimular la producción de colágeno, la proteína que le da firmeza a la piel. Asimismo, se puede encontrar en frutas como la naranja, el limón, las fresas y otros alimentos que ayudan al organismo para su buen funcionamiento. Sin embargo, se recomienda consultar con un nutricionista porque su ausencia puede traer complicaciones en la estructura ósea.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. - Foto: Getty Images / haryigit

Vitamina D: tiene como función absorber el calcio. Se obtiene ya sea por una dieta equilibrada, la exposición al sol y/o a través de suplementos. Es de mencionar que, aunque luego de la exposición al sol el cuerpo desarrolla vitamina D, permanecer por un tiempo prolongado bajo él puede producir cáncer de piel o envejecimiento prematuro.

Vitaminas que los especialistas aconsejan no tomar juntas

No obstante, MedlinePlus asegura que, según sea el caso, algunas personas necesitan un multivitamínico, pero todo esto debe ser supervisado por un profesional de la salud, porque las altas dosis de vitaminas pueden ser perjudiciales para la salud; incluso, Fit&well precisa a través de un experto que no se deberían tomar suplementos, porque una dieta balanceada ayuda -por sí sola- a mantener el cuerpo saludable, sin embargo, esto no ocurre.

Las vitaminas son clave para el normal funcionamiento del organismo. - Foto: Getty Images

Por esto, a través de la doctora Sarah Brewer, el medio citado asegura que las vitaminas entre sí coexisten, lo que quiere decir que no hay problemas si se consumen juntas. No obstante, asegura que una sobredosis o “superdosificación” no es favorable por el ritmo en el que trabajan los minerales, porque, según lo informa la experta, un alto consumo de zinc incide en un déficit de cobre.

Además, sugiere no consumir o combinar vitaminas como la C y la B12 y/o la E y K, “solubles en grasa”, señala.

Vitamina K: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la vitamina K es una sustancia que usa el organismo para detener los sangrados y formar coágulos. Entretanto, algunos alimentos la contienen y de esta manera entran al organismo. Asimismo, ayuda a detener el sangrado y si hay ausencia de ella, causa graves problemas de salud.

Vitamina E: “Ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos”, concluye MedlinePlus.

Finalmente, no quiere decir que no se puedan consumir porque la vitamina E “ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K” -menciona MedlinePlus-, sino que es importante saberlas usar.