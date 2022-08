Licuado de manzana para perder peso: así se puede preparar

Buscar métodos para bajar de peso se ha convertido en una de las principales estrategias en el mundo de miles de personas. Por esto, Salud 180 revela algunos licuados que pueden contribuir en este objetivo.

“El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”, señala la Organización Mundial para la Salud, OMS.

Para empezar, los dos ingredientes estrellas para esta preparación son: la avena y la manzana.

La avena

Este es el cereal más integral que existe, que algunos consideran que no tiene gluten, otros tantos, afirman que sí, por lo que quienes son intolerantes a esta proteína propia del trigo, la cebada y el centeno, no deberían consumirla. Sin embargo, es importante, siempre y antes de cualquier tratamiento, consultar con un médico nutricionista para crear un plan de alimentación que puede contribuir no solo a subir o bajar de peso sino en la salud general del cuerpo.

Continuando, la avena es un cereal que es rico en fibras, y otros nutrientes, que pueden ayudar en la reducción del colesterol, entendido como la placa cerosa que se adhiere a las paredes de las arterias.

Cabe destacar, que existe un colesterol bueno que es el HDL, que tal y como lo menciona la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es una sustancia que tiene similitud a la grasa que produce el hígado.

Propiedades de la avena que disminuyen los triglicéridos - Foto: Getty Images/iStockphoto

La avena también ayuda a regular el azúcar en la sangre, asegura, Tua Saúde, previniendo otros problemas como la hiperglucemia.

Entre tanto, el sistema digestivo también se ve beneficiado tras su ingesta porque puede combatir complicaciones como el estreñimiento, entendido como la dificultad para evacuar, ya que las heces son grumosas y secas.

Entre la lista de ventajas, también puede ayudar a quienes quieren perder peso, porque su efecto de saciedad, contrarresta la ingesta de comidas.

La manzana

Un artículo publicado por Tua Saúde y revisado por Tatiana Zanin señala que esta fruta tiene efectos antioxidantes, y está compuesta de carotenoides, por lo que puede prevenir enfermedades, como la diabetes, una afección que afecta adultos mayores y a niños, sin embargo, ninguna persona está exenta a padecerla.

Son tales sus beneficios, que la manzana, al ser un alimento rico en fibra, reduce la asimilación de grasa. De igual manera, la avena es una fruta que favorece la pérdida de peso.

Licuado de avena y manzana para perder peso

Ingredientes

1 taza de agua

Canela

50 gramos de avena en hojuelas

Zumo de limón

1 manzana

Modo de preparación

Picar la manzana en trozos. Agregar a la licuadora todos los ingredientes. Servir y consumir. Si se desea se puede agregar hielo.

El portal señala que es preferible su ingesta en la mañana porque contribuye en el metabolismo del cuerpo.

Foto referencia sobre licuado. - Foto: Getty Images

¿Se puede consumir avena de noche?

En el sitio web de la revista citada, se recomienda consumir avena en las mañanas, porque puede ayudar en el proceso de digestión durante el día, combatiendo complicaciones como el estreñimiento, que consiste en la dificultad para evacuar cuando las heces están grumosas y secas.

Entre tanto, como es un alimento que aporta energía al cuerpo, puede influir en el tiempo de sueño de una persona, actividad importante para la recuperación y renovación del cerebro. Por tanto, se sugiere dormir de 7 a 8 horas.

Pero dando respuesta a: ¿consumir avena en la noche engorda? El portal citado explica que, como se mencionó anteriormente, al ser un alimento con alto aporte calórico, en determinadas horas puede afectar el metabolismo del organismo.

Por último, se aconseja siempre consultar con un profesional de la salud.