Nueve malos hábitos que agotan la energía del cuerpo

La soledad: los profesionales en salud mental aseguran que el aislamiento social puede ser muy perjudicial para la salud, tanto como el tabaquismo y la obesidad. Un estudio realizado a personas mayores determinó que aquellos que se sentía solos o que no tenían un amigo o ser quería tenía una salud mental y física deficiente .

No establecer límites: muchas personas se sienten culpables por decir no a una situación en específico y esto les genera estrés, pues no tiene un poder de decisión y muchas veces se sienten presionado por el qué dirán.