Parálisis del sueño: los métodos naturales que ayudan a combatirla

La parálisis del sueño es una sensación de no poder moverse, ya sea al inicio del sueño o al despertar en la mañana. Según el Instituto Europeo del Sueño, estos episodios con frecuencia van acompañados de experiencias como alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales.

Por ejemplo, una persona puede sentir ruidos de puertas abriéndose o pisadas y en algunos casos ver sombras. En otras oportunidades, quien se enfrenta a esta situación puede sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar o experimentar una sensación de que está siendo asfixiado. De igual forma, hay quienes tienen una sensación de girar, caer, flotar o volar, indica la mencionada fuente.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos asegura que la parálisis del sueño es un episodio común al que muchas personas se han enfrentado al menos una vez en la vida y si bien no están muy claras las causas por las cuales se presenta, hay análisis que apuntan a que puede estar relacionado con no dormir lo suficiente, no tener un horario regular para dormir, el estrés mental y dormir boca arriba.

No obstante, también puede haber algunos trastornos médicos que inciden como, por ejemplo, afecciones mentales, como el trastorno bipolar, TEPT, trastorno de pánico; el uso de cierto tipo de medicamentos y el consumo de sustancias sicoactivas.

Normalmente la parálisis del sueño no requiere de un tratamiento médico, pero si los síntomas son un problema, consultar con un especialista puede ayudar. Una publicación del medio Medical News Today y escrita por Kathleen Davis, precisa que es bueno buscar ayuda cuando esta situación se presenta de manera regular, cuando existe ansiedad sobre ir a dormir o dificultad para hacerlo y si la persona se duerme repentinamente o se siente inusualmente somnolienta en el día.

Si bien no existe un tratamiento médico específico, el control del estrés, mantener un horario regular para dormir y buenos hábitos de sueño pueden reducir la posibilidad de que se presente esta afección.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones y consejos a los que se puede prestar atención para evitar enfrentar parálisis del sueño son los siguientes:

- Vigilar lo horarios. Ser constante en la hora de dormir y despertarse, incluso en los días festivos y fines de semana, precisa el artículo de Medical News Today.

- Disminuir el estrés. La presión y la ansiedad que puede generar el estrés afecta al organismo mientras la persona duerme. “El estrés es una de las razones por las que el sistema nervioso está más activo de lo normal aumentando la probabilidad de sufrir de parálisis del sueño”, precisa información del portal Econsejos.

- Realizar ejercicio. Realizar actividad física es favorable tanto si se sufre de parálisis del sueño como si no. El ejercicio cansa, relaja y ayuda a que el cuerpo se prepare para recuperarse, precisa información del portal Mejor con Salud.

- Entorno cómodo: asegurar un entorno cómodo para dormir, con una cama y ropa de cama cómodas y limpias, una habitación oscura y fresca es una de las mejores opciones para evitar que se presente la parálisis de sueño.

- Poca luz: reducir la exposición a la luz en las noches y usar iluminación nocturna es favorable.

- No es recomendable trabajar ni estudiar en la habitación, pues son actividades que deben realizarse en los espacios indicados para las mismas.

- Posición indicada: Los expertos aseguran que muchas veces los ataques de parálisis de sueño suceden cuando la persona se encuentra durmiendo boca arriba, así que una de las formas de prevenirla es adoptando otra posición.

- Evitar el consumo de sustancias como la nicotina, el alcohol y la cafeína poco tiempo antes de ir a dormir, pues esto puede incidir de manera negativa en el sueño, además de generar otro tipo de afecciones en la salud.