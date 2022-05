¿Qué sucede en el cuerpo si se consume café todos los días?

El café es la bebida más común en las horas de la mañana en casi todo el planeta. Pues muchos lo consumen antes de iniciar sus labores diarias y aún en el transcurso del día, mientras se realizan distintas actividades rutinarias, o lo hacen en la tarde para alejar el sueño que llega luego de almorzar.

Esa semilla, combinada con un poco de agua, aporta al cuerpo grandes cantidades de riboflavina (vitamina B2) ácido pantoténico (vitamina B5), manganeso, potasio y niacina, según lo registra la National Geographic.

El término café quiere decir “vino del grano” y proviene de raíces árabes “qahhwat al-bun”, como lo dio a conocer el portal de Sodimac. Y añaden que si bien tiene como origen Etiopía, en Africa, las semillas que trajeron a Colombia desde el siglo XVIII, aproximadamente, llegaron desde las Antillas Francesas.

Sin embargo, el café también puede tener efectos contraproducentes en el cuerpo, como por ejemplo aumentar el riesgo de sufrir osteoartritis y artropatía, que son enfermedades que afectan directamente a las articulaciones, según el sitio web Cope.

Asimismo, se acrecientan las posibilidades de padecer daños en los huesos, cartílagos, ligamentos y músculos; hasta el punto de desencadenar en un exceso de peso, llevando a la persona a estar con obesidad, añaden.

a veces puede aparecer dolor de cabeza. - Foto: Getty Images

Elina Hyppönen, profesora epidemióloga, explica que “para las personas con antecedentes familiares de osteoartritis o artritis, o para aquellos que están preocupados por el desarrollo de estas afecciones, estos resultados deben actuar como un mensaje de advertencia”.

Añadió que las personas deben escuchar las señales que da el mismo organismo, pues dijo que “el cuerpo generalmente envía mensajes poderosos con respecto al consumo de café, por lo que es imperativo que las personas los escuchen cuando consumen café”.

Pese a la advertencia del estudio, los investigadores lanzan un mensaje: “debemos recordar que lo mejor es consumir café con moderación; esa es la mejor opción para disfrutar de su café y una buena salud también”.

Esto, en el marco de un estudio que se dio a conocer en el New England Journal of Medicine, en el que los expertos aseguran que los bebedores de café de más de 50 años están en un riesgo de morir, contrario de quienes no incluyen al café como parte de su cotidianidad.

Entre algunos de los efectos negativos que se puedan tener luego de consumir frecuentemente la cafeína están el insomnio, ritmo cardíaco acelerado, ansiedad, mareos, dolores de cabeza o deshidratación, según Medline Plus.

Asimismo, se recomienda evitar su consumo si se sufre de reflujo gastroesofágico o úlcera estomacal o si se debe tomar ciertos medicamentos o suplementos, incluyendo estimulantes, ciertos antibióticos, medicamentos para el asma o para el corazón.

Por otro lado, los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), afirman que “la cafeína puede ser parte de una dieta saludable para la mayoría de la gente, pero la cafeína puede poner en peligro su salud, dependiendo de factores tales como el peso, los medicamentos que pueden estar tomando y la sensibilidad individual”, lo que pueda considerarse como “demasiado”, aseguran que “puede variar de una persona a otra”.