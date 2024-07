12 mentes brillantes: ¿quiénes son los pensadores que más influencian a la gente hoy?

Hace diez años Malcom Gladwell publicó Outliers, y hoy gran número de padres aplica en sus vidas un razonamiento que este autor hizo en su libro, que podría influir en la excelencia académica de los niños. Gladwell observó que en los salones de clase había una diferencia en las habilidades de los alumnos, y por esto, un grupo casi siempre iba más avanzado que los demás. Al revisar la fecha de nacimiento de los niños, Gladwell observó que los rezagados tenían en común ser los menores del curso. Gracias a ese simple dato, los padres hoy procuran que sus hijos sean los grandes y no los chicos del salón para que tengan mayores posibilidades de éxito en la vida. Esta es apenas una de las muchas reflexiones que este prolífico autor ha dejado grabadas en la conciencia colectiva de muchos, lo cual ha generado un cambio en su comportamiento y en sus decisiones de vida. Como él muchos otros pensadores, escritores e intelectuales en diferentes áreas parecen hablarle al oído a un vasto número de personas, no solo en su campo sino en muchos aspectos de la vida.

Está, por ejemplo, Daniel Kahneman, el premio nobel de economía. En su libro Thinking, Fast and Slow (que resume más de 60 años de investigación) les contó a sus lectores que la mente humana es terriblemente irracional, pero que reconocer esos sesgos mentales permite tomar mejores decisiones. O Jordan Peterson, un profesor de psicología de Canadá. Con sus clases de psicología en YouTube, vistas más de 40 millones de veces, y su libro 12 reglas para vivir, se ha convertido en el referente de muchos hombres jóvenes en el hemisferio occidental. Estos ejemplos plantean la pregunta de quiénes integrarían ese grupo de influyentes pensadores del mundo de hoy. Resultaría fácil medir al más rico, pues bastaría sumar su fortuna. Y para encontrar a los más inteligentes bastaría revisar su coeficiente intelectual. Medir a los más poderosos también es relativamente sencillo y de antemano podría incluirse en ese listado a un chino y un estadounidense. Pero determinar los que más influyen en el pensamiento de muchas personas no parece tan fácil. Algunos medios y organizaciones han abierto una votación al público, otros han invitado a un grupo de expertos para que hagan la selección. Otros han ideado una metodología propia de los tiempos de redes sociales, mediante algoritmos que determinan los mas nombrados en Twitter, Facebook e Instagram. Pero con cualquier método, algunos intelectuales siempre repiten lugar en las listas. Sin pretender una selección definitiva, estos personajes, sin ningún orden de importancia, hoy cautivan la atención de las multitudes. 1. Malcolm Gladwell

Este famoso intelectual canadiense, radicado en Nueva York, ha escrito seis libros, todos best sellers del diario The New York Times, caracterizados por ser entretenidos y llenos de datos con los que ha logrado cambiar visiones arraigadas. En su mayoría provienen de hallazgos sorprendentes de investigaciones en ciencias sociales. De todos, el libro más exitoso es The Tipping Point (2000) que trata sobre cómo una idea, tendencia o comportamiento social se disemina rápidamente. Con su obra, Gladwell introdujo conceptos únicos acerca de la naturaleza humana y la psicología que muchos aplican en su vida diaria. “Practicar no es algo que usted hace cuando es un genio, es lo que usted hacer para ser genio”, Malcolm Gladwell Tiene varias reglas famosas. La de las 10.000 horas, el tiempo de práctica deliberada requerida para ser genio en algo (Fuera de serie, 2008); la ley de los pocos, por la cual hacerse amigo de los pocos con poder es crucial para tener éxito (Tipping point, 2000), y el corte fino, el corto tiempo que se requiere para formarse la opinión de alguien o de una situación, por lo cual la expresión “go with your gut” (algo así como siga su intución) es tan famosa (Blink, 2005). 2. Daniel Kahneman

Este premio nobel de economía en 2002 es considerado uno de los psicólogos vivos con mayor influencia en el mundo, pues al ser fundador de la economía conductual revolucionó el campo de la psicología cognitiva. Su mayor aporte ha sido la noción de que el razonamiento humano sin control es muy susceptible de cometer errores sistemáticos. De modo que si la gente quiere tomar mejores decisiones debe conocer ese tipo de sesgos mentales. “Una forma confiable de hacer que la gente crea en mentiras es la repetición frecuente pues la familiaridad no es distinguible de la verdad”, Daniel Kahneman Un ejemplo: el sentido de riesgo está influenciado por eventos prominentes recientes disponibles en la memoria. Como la mente no es tan buena al procesar los datos estadísticos de violencia, y se deja llevar más por las emociones que por la realidad, la percepción de un sujeto que fue robado recientemente siempre va a ser que hay más inseguridad, a pesar de que las cifras digan lo contrario.

3. Steven Pinker

Este lingüista, psicólogo cognitivo y profesor de la Universidad de Harvard asesora a presidentes y líderes para ver el mundo y sus problemas en perspectiva. No lo hace solo porque sea un optimista sino porque tiene datos para reclamar que todo tiempo pasado fue peor. Tanto sus libros Better Angels of Our Nature y Enlightenment Now, están llenos de gráficas que muestran cómo han declinado la violencia, la pobreza, las guerras al tiempo que han aumentado la expectativda de vida, la educación y la seguridad, entre muchos otros aspectos. La razón, la ciencia y el humanismo han llevado a la humanidad a este buen puerto, y guiados por esos mismos ideales será posible solucionar los más apremiantes problemas de hoy, como el cambio climático y los conflictos nucleares. 4. Carlo Rovelli

De joven fue un hippie que quería cambiar el mundo mientras exploraba drogas como el LSD. Pero luego pensó que haría mas impacto si tomaba en serio sus estudios de física. Y lo logró. Este veronés saltó a la fama en 2015 cuando sus columnas fueron compiladas en un libro bajo el título de 7 Brief lessons on Physics, que vendió más copias que 50 shades of grey, lo que llamó la atención, pues su contenido incluía temas no tan atractivos como la teoría de la relatividad, las partículas elementales, la mecánica cuántica y la arquitectura del universo. “El tiempo es como el punto donde el arcoiris toca el bosque. Pensamos que podemos verlo, pero si vamos por él, no está allí”, Carlo Rovelli. Desde entonces se ganó el titulo del hombre que volvió la física sexy. Hoy sus charlas logran lleno total, en su mayoría de gente ávida por saber de los agujeros negros, de las civilizaciones antiguas, de la naturaleza del tiempo y de la muerte. De esta última ha dicho que “tenerle miedo no tiene sentido, pues es como temerle a la vida, al sol o al prado” . En su mas reciente libro El orden del tiempo, aborda sus enigmas y misterios. 5. Jordan Peterson

Este profesor de piscología de la Universidad de Toronto cobró notoriedad en el portal Quora donde sus respuestas empezaron a ser las más leídas. El público que cosechó allí luego se trasladó a sus clases en YouTube, vistas 40 millones de veces, donde habla de muchos tópicos, como por ejemplo, que las posiciones políticamente correctas son el azote de la sociedad actual. “Compárate a ti mismo con quien eras ayer, no con otra persona hoy”, Jordan Peterson. Pero su popularidad en realidad se debe a una serie de cátedras dirigidas a hombres jóvenes sobre cómo ser disciplinados, honorables y erguidos. Muchas de esas lecciones están consignadas en su libro 12 reglas para la vida, hoy considerado la biblia de muchos jóvenes que se sienten como copos de nieve: débiles e inseguros, inhibidos ante las mujeres emancipadas por el movimiento feminista. Es reconocido como una de las mentes más influyentes, aunque polémicas, del mundo occidental. 6. Yuval Noah Harari

Harari nació en Israel hace 43 años y no usa celular pero tiene rendidos a sus pies a todos los gurús y empresarios de Silicon Valley. Es un historiador de la universidad hebrea de Jerusalén, pero cuenta entre sus seguidores a una élite de poderosos entre los que están Bill Gates y Barack Obama, y ha sido invitado al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a hablar sobre el futuro de la humanidad ante las eminencias del mundo. Lo anterior se debe a sus libros. Sapiens: de animales a dioses, traducido a 50 idiomas, que ha vendido más de 10 millones de copias en el mundo. “En lugar de temerle a los asteroides, deberíamos temernos a nosotros mismos”, Yuval Noah Harari. Relata, entre otras cosas, cómo la cooperación ayudó a la especie humana a convertirse en la dominante en el planeta y cómo la revolución agrícola y científica lo han afectado. Dicen los expertos que las primeras páginas de este texto constituyen el más brillante resumen de la historia del universo. Con sus siguientes obras Homo Deus: Breve historia del mañana y 12 lecciones para el siglo XXI, que exploran el futuro de la humanidad, Harari se posicionó como un referente intelectual en casi todas las áreas al tratar los mayores desafíos de los tiempoa actuales. 7. Steven D. Levitt

Aunque tiene un título de economista, este profesor estadounidense prefiere no hablar de la inflación, del mercado de valores ni de las acciones de la bolsa. Su idea, en cambio, es que la economía, entendida como las herramientas que permiten analizar e interpretar la información, sirve para entender los temas y preocupaciones de la vida diaria de millones de personas en el mundo. “No escuche lo que dice la gente; solo observe cómo se comporta”, Steven Levitt. Así, ha usado sus conocimientos económicos para hablar de temas como el tráfico de crack en Estados Unidos, el descenso de las tasas de criminalidad, el aborto y los efectos de la buena crianza en los niños, entre otras cosas. Cada uno de sus análisis es seguido por millones de lectores en el mundo y su libro Freakonomics (2005) fue todo un fenómeno en ventas. Tanto, que la revista TIME lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en 2006. 8. Richard Dawkins

Etólogo, zoólogo y biólogo británico, lo conocen en el mundo como el rottweiler de Darwin. Le dicen así porque ha ganado su fama a punta de defender con fiereza la teoría de la evolución de las especies. Para Dawkins, la fe es un “virus mental” y considera urgente proteger a los niños de su influjo. Es visto como uno de los grandes divulgadores científicos desde que publicó su primer libro El gen egoísta en 1976 que para 2015 ya había vendido más de 3 millones de copias. En este popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes e introdujo al mundo el término hoy mundialmente conocido como “meme”. “La religión no funciona porque enseña a estar satisfechos sin entender el mundo”, Richard Dawkins. Desde entonces es habitual verlo inmiscuido en polémicas. Ha dicho que el papa Francisco es “ignorante y corto” cuando habla del uso de preservativo y hace unos años impulsó una campaña publicitaria a favor del ateísmo colocando en autobuses públicos de Londres carteles con el lema “Dios probablemente no existe, deje de preocuparse y disfrute de su vida”. 9. Papa Francisco

No solo es influyente por ocupar el rol de sumo pontífice de la Iglesia católica, sino porque como tal ha ejercido ese papel con un estilo fresco y sencillo que lo hace ver como un papa moderno. Ese discurso profundo se lo debe en parte a una habilidad de comunicación sorprendente, con la que logra exponer ideas que ponen a reflexionar a la gente sobre el mundo actual y su rumbo. Por eso se ha ganado el título del papa del pueblo y se rumora que sale del Vaticano en las noches a hablar y ayudar a los indigentes. Pero también ha sabido acercarse a la gente a través de las redes sociales (en Twitter lo siguen más de 18 millones de personas), plataformas que aprovecha para comentar de todo tipo de temas, desde el chisme hasta los peligros del abuso de las redes sociales. “Las redes sociales pueden promover una sociedad saludable pero también llevar a la polarización y a la división”, papa Francisco. Uno de sus comentarios más controvertidos pero también celebrado fue que “si alguien es gay ¿quién soy yo para juzgarlo?”. Ha tratado de que la Iglesia acepte a estas minorías pero también a los divorciados y a las mujeres que han abortado, y ha acelerado el proceso de nulidad del matrimonio. Incluso ha opinado en temas muy espinosos como la conflictiva relación entre la Iglesia católica y la ciencia, al lanzar frases que buscan integrar el discurso católico dentro de la física moderna. “Cuando leemos la historia de la creación en Génesis, corremos el riesgo de imaginar que Dios era un mago, con una varita mágica que podía hacer todo, pero no es así. El creó a los seres y los dejó desarrollarse de acuerdo a sus leyes internas, que se las dio a todos, para que se desarrollaran y alcanzaran la madurez”. 10. Martha Nussbaum

Doctora en filosofía de la Universidad de Harvard, es conocida por sus ensayos sobre ética antigua y el estudio de las emociones. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha desarrollado intereses muy variados. Entre ellos, la teoría de la justicia, los derechos de la naturaleza y los animales, y la superación de las desigualdades por cuestiones de sexo, raza o contexto social. Todas sus ideas están condensadas en la teoría del “enfoque de las capacidades”, que desarrolló en 1986 junto al nobel de economía Amartya Sen. “Ser un buen ser humano es estar abierto al mundo y tener la capacidad de confiar en cosas inciertas que van más allá del propio control”, Martha Nussbaum. A grandes rasgos, Nussbaum propone que las sociedades deben garantizar a sus ciudadanos el ambiente necesario para desarrollar diez condiciones, entre ellas, la salud o la capacidad de disfrutar la vida. A diferencia de muchos filósofos, ha logrado difundir de manera práctica y didáctica sus postulados, por eso no es raro que en colegios, universidades y hasta en grandes episodios políticos como el acuerdo de paz de Colombia, sus opiniones sean tenidas en cuenta.

11. James Lovelock

Científico, ambientalista y futurista británico, siempre será asociado con una gran idea que él ayudó a acuñar. Se trata de la Hipótesis de Gaia, según la cual la Tierra funciona como un organismo que es capaz de autorregularse. En ese contexto todas las especies vivas definen y mantienen las condiciones para la vida en el planeta. “Si no comiéramos carne, habría de 20 a 30 veces más tierra para cultivar que la que tenemos hoy”, James Lovelock. Esta noción no solo ayudó a entender ese fino equilibrio sino a darle contexto al caso del calentamiento global al afirmar que la actividad humana de cada individuo afecta la vida en el planeta. La carrera de Lovelock ha estado llena de ideas en muchos campos de la ciencia. Hoy, a los 100 años, este experto sigue siendo productivo, casi siempre a través de libros. El más reciente es Novacene en el que aborda la posibillidad de que los robots y la inteligencia artificial superen a los seres humanos. 12. Siddartha Mukherjee