Ali rozó el último adiós con la eutanasia y hoy sueña con una segunda oportunidad en un hogar que cambie su destino

Una llamada a tiempo evitó que la historia de Ali terminara de la peor manera.

David Alejandro Rojas García

16 de enero de 2026, 9:14 p. m.
Ali pasó del abandono absoluto a la posibilidad de empezar de nuevo.
Ali pasó del abandono absoluto a la posibilidad de empezar de nuevo. Foto: Instagram @adoptaunangelmascota

El abandono animal suele esconderse detrás de decisiones silenciosas, pero algunas historias logran salir a la luz y tocar fibras profundas; la de Ali es una de ellas.

Es una pequeña peludita, de mirada dulce y carácter tranquilo. Esta perrita estuvo a punto de perder la vida luego de que quienes debían cuidarla optaran por dejarla atrás con la eutanasia.

Hoy, tras superar el miedo y el dolor, espera una familia que le ofrezca algo simple y poderoso: estabilidad y cariño.

Ali es una mestiza de Chihuahua de pelo largo, de tamaño pequeño y apenas cuatro kilos de peso. Tiene cerca de tres años y aunque su apariencia es frágil, ha demostrado una enorme capacidad de adaptación.

Su historia comenzó a circular en redes sociales luego de que se conociera que fue llevada a un centro antirrábico con la intención de poner fin a su vida; sin embargo, una intervención a tiempo cambió por completo su rumbo.

Del abandono al rescate: una vida que pudo terminar demasiado pronto

De acuerdo con la cuenta oficial de Instagram de Adopta Un Ángel Mascota de México CDMX, Ali fue entregada por su propia familia en un centro de control animal en Ecatepec.

Allí, el personal del antirrábico decidió contactar a una rescatista para evitar un desenlace irreversible, pues gracias a esa llamada, Ali salió con vida y fue trasladada a un refugio donde recibió atención básica, fue esterilizada y vacunada, y comenzó un proceso de recuperación emocional.

La estadía en el albergue no fue sencilla y obligó a buscarle un espacio más tranquilo.
El rescate llevó a Ali a un refugio, donde inició su recuperación física y emocional. Foto: Instagram @adoptaunangelmascota

Durante varias semanas permaneció en el albergue, aunque la convivencia no fue algo sencillo para Ali, ya que el cambio generó estrés y los episodios de agresión por parte de otro can obligaron a buscarle una alternativa más tranquila.

Así llegó a un hogar temporal, donde su comportamiento inicial reflejaba todo lo que había vivido Ali: miedo constante, desconfianza y reacciones defensivas.

Con paciencia, rutinas suaves y afecto, Ali empezó a cambiar. En pocos días permitió el contacto humano y, con el paso de las semanas, su actitud se transformó por completo.

Aprendió a hacer sus necesidades durante los paseos, se mostró obediente y sociable con otros perros, además, reveló una personalidad serena, ideal para espacios pequeños.

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

Una perrita tranquila que solo pide tiempo, paseos y amor

Hoy, Ali es una pequeña compañera equilibrada, de energía baja, que disfruta las caminatas, el sol y los momentos de calma en casa.

Tal como señala Adopta Un Ángel Mascota, Ali no rompe objetos y se adapta bien a la rutina del hogar.

“Puede convivir con todos los perritos, pero no juega, tiene energía baja, solo corre feliz en los paseos y solita”, señala el Instagram de la entidad.

Está lista para una adopción definitiva, con personas responsables y comprometidas, que comprendan su historia y le ofrezcan tiempo y atención.

Por su bienestar, se busca un hogar sin patios ni azoteas, en zonas seguras y únicamente dentro de la Ciudad de México y el área metropolitana. No convive con gatos, y para tener mayor información sobre Ali y otros animales que buscan una nueva oportunidad, puede comunicarse con Adopta un Ángel Mascota.

La pequeña perrita sobrevivió a una decisión que casi le cuesta la vida.

