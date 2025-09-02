Encontraron a Homero, un perro que se había perdido en la localidad de Puente Aranda

Tras varios días de una extensa búsqueda, apareció Homero. Es un perrito que se había perdido en la localidad de Puente Aranda y que duró cuatro días desaparecido.

Sus propietarios reportaron el reencuentro y, por ahora, se sabe que el animal está en buen estado de salud aunque será llevado al veterinario para descartar posibles problemas.

La difusión por redes sociales fue clave para encontrar al perrito que estaba en un hogar de paso desde hace un mes aproximadamente porque, lamentablemente, sus anteriores dueños se fueron del país y no podían llevárselo, así que le buscaron una nueva familia y lo adoptaron.

Por desgracia, aproximadamente a las 7 de la noche del 29 de agosto, a cinco días de estar en su nuevo hogar en un conjunto de Hayuelos, el perrito se escapó del conjunto en el que se encontraba por las rejillas sin que sus dueños se dieran cuenta, y desde entonces lo han estado buscando. Lo único que traía puesto el día que se perdió es una pañoleta amarilla y rosa, con figuras de Patricio Estrella.

Perro perdido | Foto: Perro perdido

La última vez fue visto en el barrio Restrepo y algunos otros dicen que lo han visto por Puente Aranda. La comunidad ha hecho lo posible por ayudar a facilitar con el encuentro de Homero, pero no han tenido éxito en su búsqueda.

Entre quienes lo han visto han intentado acercarse y atraparlo, para resguardarlo y entregarlo a sus dueños, pero el perrito está asustado y no deja que se le acerque nadie. El perro responde al nombre de “Homero” o de “Maru”, que le dio su familia adoptiva.

Homero, perro perdido | Foto: Homero, perro perdido

Sus cuidadores del hogar de paso también lo han estado buscando incansablemente, aseguran que Homero es un perrito muy bueno y consentido, que nunca salía a la calle solo.