Gracias a una publicación en redes, perrito fue rescatado poco antes de su eutanasia: esta es la historia

Las redes sociales se han convertido en un salvavidas para miles de mascotas en situación de abandono, al permitir que sus historias trasciendan fronteras y movilicen ayuda en cuestión de horas o, incluso, minutos.
Prueba de ello es el caso de Lazybonem, un perrito que estuvo a punto de morir antes de tiempo, con fecha y hora programada para ser sometido a la eutanasia, pese a no tener una justificación del todo clara.
Su historia la dio a conocer la creadora de contenido argentina radicada en Miami, conocida como Clari (@totolandiaok), que ofrece hogares de paso a perros y gatos mientras encuentran una familia definitiva.
De acuerdo con su testimonio, el cachorro se encontraba en un refugio donde le habían fijado la eutanasia para las 5:00 p. m. del 23 de enero de 2026, por lo que poco antes había comenzado su “carrera contra el tiempo”.
Según el relato compartido por la mujer, Lazybone fue llevado a un refugio de animales por su antiguo tutor el 8 de enero de 2026 con la intención de practicarle la eutanasia.
El motivo detrás de esta solicitud, de acuerdo con lo que mencionó, era que padecía un problema severo en la piel que no había mejorado ni siquiera con cambios de alimentación recomendados por una médica veterinaria.
Ante esta situación, el centro se negó a llevar a cabo el procedimiento y, en cambio, le ofreció un programa de apoyo que incluía tratamiento gratuito y suministro de alimento con el fin de luchar por su vida. Aún así, el hombre rechazó la ayuda y se mantuvo firme en su decisión.
Además, aparte del problema en la piel, el perrito tenía su sistema inmunológico, lo que lo llevó a desarrollar una infección respiratoria mientras permanecía en el refugio. Sin presentar mejoría y ante la exposición a nuevos focos de contagio, finalmente se terminó programando su eutanasia.
Una nueva oportunidad de vida
No obstante, cuando parecía que ya no había marcha atrás frente a esta decisión, Lazybone fue rescatado apenas 40 minutos antes de que se le practicara el procedimiento y su historia se viralizó rápidamente en redes sociales.
El giro que le dio a este perrito una nueva oportunidad de vida se produjo gracias a una publicación realizada por el refugio, con la intención de encontrar a alguien dispuesto a ayudarlo, informando lo que ocurriría si nadie llegaba a tiempo.
Justo en este momento Clari vio la publicación y con Lazybone en la mente, a la mañana siguiente, optó por ir en compañía de otra amiga rescatista a salvarlo.
Tras acogerlo en su hogar, la creadora de contenido hizo un video resaltando los pequeños gestos que, desde su perspectiva, son una muestra clara de agradecimiento por darle una nueva oportunidad de vida.
“¿Ven su sonrisita?”, escribió en una publicación en la que se ve Lazybone tranquilo y algunas veces emocionado, dando saltos y corriendo un poco, conductas que no tenía en el refugio.
Además, en otra publicación mostró avances notorios, donde explica que le ha crecido el pelo en las zonas afectadas y su actitud es más animada.