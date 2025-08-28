Mono, también conocido como el ‘bebé de la montaña’, es un perro rescatado hace un año en Monserrate y, desde entonces, permanecía en el hogar fundación La Manada de Monik, en el barrio Bosa La Esperanza.

El pasado 25 de agosto, hacia las 4:00 de la tarde, el animal se perdió sin que se sepa con certeza cómo salió de la vivienda ni qué fue lo que pasó.

Según relataron sus cuidadores, Mono habría seguido a Camilo, la persona que le abrió las puertas de su casa durante este tiempo. Desde esa tarde no regresó y, pese a los esfuerzos de búsqueda, no ha sido localizado.

La última pista que se tiene es que el 26 de agosto, en horas de la mañana, fue visto frente a una barbería ubicada entre las calles 11 y 12 del barrio Bosa Carbonel, cerca a una estación de gasolina, en el sur de Bogotá.

Mono es de color amarillo o café claro con blanco, tiene canas visibles y una característica muy particular: un ojo negro y otro azul. Es un perro mayor que sufre de problemas de movilidad y hernias discales, por lo que podría estar resguardado o escondido debido al ruido de la calle.

Este es Mono, desapareció el 25 de agosto en Bosa La Esperanza | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Sus cuidadores piden a la comunidad no dejarse engañar por personas que buscan aprovecharse de la situación. Las evidencias o información confiable deben enviarse únicamente al grupo de WhatsApp habilitado para su búsqueda, escaneando el código QR compartido por los voluntarios.

Cualquier dato que ayude a dar con su paradero puede ser vital para que Mono regrese a salvo al hogar que lo acogió. A este número puede enviarse información: 315 5304511.