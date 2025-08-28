Suscribirse

Perros

Se busca a Mono, un perrito rescatado que desapareció en las últimas horas en Bosa

Vecinos piden ayuda para encontrarlo. La última vez fue visto en el barrio Bosa Carbonel.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 7:07 p. m.
Ojo azul, ojo negro. Así podrá reconocer a Mono, un perrito mayor que está perdido.
Ojo azul, ojo negro, así podrá reconocer a Mono, un perrito mayor que está perdido. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Mono, también conocido como el ‘bebé de la montaña’, es un perro rescatado hace un año en Monserrate y, desde entonces, permanecía en el hogar fundación La Manada de Monik, en el barrio Bosa La Esperanza.

El pasado 25 de agosto, hacia las 4:00 de la tarde, el animal se perdió sin que se sepa con certeza cómo salió de la vivienda ni qué fue lo que pasó.

Según relataron sus cuidadores, Mono habría seguido a Camilo, la persona que le abrió las puertas de su casa durante este tiempo. Desde esa tarde no regresó y, pese a los esfuerzos de búsqueda, no ha sido localizado.

La última pista que se tiene es que el 26 de agosto, en horas de la mañana, fue visto frente a una barbería ubicada entre las calles 11 y 12 del barrio Bosa Carbonel, cerca a una estación de gasolina, en el sur de Bogotá.

Mono es de color amarillo o café claro con blanco, tiene canas visibles y una característica muy particular: un ojo negro y otro azul. Es un perro mayor que sufre de problemas de movilidad y hernias discales, por lo que podría estar resguardado o escondido debido al ruido de la calle.

Este es Mono, desapareció el 25 de agosto en Bosa La Esperanza
Este es Mono, desapareció el 25 de agosto en Bosa La Esperanza | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Sus cuidadores piden a la comunidad no dejarse engañar por personas que buscan aprovecharse de la situación. Las evidencias o información confiable deben enviarse únicamente al grupo de WhatsApp habilitado para su búsqueda, escaneando el código QR compartido por los voluntarios.

Cualquier dato que ayude a dar con su paradero puede ser vital para que Mono regrese a salvo al hogar que lo acogió. A este número puede enviarse información: 315 5304511.

Mono está perdido. Tiene un ojo azul y otro negro, además de problemas de movilidad.
Mono está perdido. Tiene un ojo azul y otro negro, además de problemas de movilidad. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video: así fue el trágico accidente aéreo que dejó un muerto en Polonia

2. Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar ‘El Mono Bandido’: la Policía entregó detalles

3. Pulla del Consejo de Estado al Gobierno por el secuestro de 34 militares en Guaviare: “Debilitamiento institucional”

4. Las denuncias sobre el nuevo gerente de Corabastos que hizo la delegada de la Alcaldía de Bogotá y que le costaron su puesto en la junta directiva

5. Así estará el tiempo en Miami y Florida para el fin de semana del 29 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerrosPerros perdidosAyuda Humanitaria BosaServicio social

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.