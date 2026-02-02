Sus gatos lo van a odiar: 5 zonas ‘prohibidas’ para colocar la arenera de su felino y cómo mantenerla impecable

Vivir con un gato es una experiencia gratificante llena de ronroneos y juegos, pero también implica una responsabilidad que muchos pasan por alto hasta que el olor se vuelve insoportable: el cuidado del arenero. No es solo un accesorio; es el “santuario” de privacidad de su mascota. Si usted no respeta este espacio, su gato no dudará en hacérselo saber, posiblemente usando su alfombra favorita como alternativa.

El dilema de la limpieza: ¿Cada cuánto es necesario?

Muchos tutores se preguntan si basta con una limpieza superficial o si el tipo de arena determina la frecuencia. Según información recopilada por especialistas en bienestar animal, la respuesta corta es: al menos una vez al día.

Sin embargo, esta frecuencia es el mínimo vital. Si usted convive con más de un felino, el esfuerzo debe triplicarse. En hogares con varios gatos, se recomienda vaciar los residuos entre dos y tres veces al día, dependiendo de la actividad de los animales. Los gatos son criaturas extremadamente pulcras; un arenero saturado es, para ellos, un motivo de estrés profundo que puede derivar en problemas de comportamiento o infecciones urinarias.

La “Regla de Oro” de los veterinarios

Uno de los errores más comunes en los hogares colombianos es la falta de recipientes. La fórmula infalible recomendada por veterinarios es: Número de gatos + 1.

“Si tienes un solo gato, deberías tener dos areneros; si tienes cuatro, lo ideal es contar con cinco cajas distribuidas por la casa”, señalan los expertos. Esta estrategia evita la territorialidad y garantiza que siempre haya un espacio limpio disponible.

Zonas prohibidas: Donde nunca debe poner el arenero

No se trata solo de qué tan limpia esté la arena, sino de dónde se ubica. Su gato podría “odiarlo” si usted comete el error de colocar su baño en estos lugares:

Cerca de su comida: Por puro instinto, los gatos jamás eliminan desechos cerca de donde cazan o comen. Zonas de alto tráfico: Pasillos concurridos o entradas eliminan la privacidad que el felino necesita. Al lado de electrodomésticos ruidosos: El ciclo de centrifugado de una lavadora puede asustar a su mascota en un momento vulnerable, creando un trauma asociado al arenero. Lugares cerrados sin ventilación: Los armarios pequeños concentran vapores de amoníaco que son perjudiciales para los pulmones del gato. Sitios de difícil acceso: Si el gato debe subir tres pisos para llegar a su baño, especialmente si es senior, terminará buscando una opción más cercana (como su sofá).

Consecuencias de un descuido higiénico

Si su “michi” detecta que su zona de higiene está descuidada, buscará alternativas naturales. Macetas, jardines interiores o incluso rincones de la sala se convertirán en su nuevo objetivo. Mantener la arena impecable no es solo una cuestión de estética u olor para los humanos, es un acto de respeto por la naturaleza del animal.

Al final del día, un arenero limpio es sinónimo de un gato sano y un hogar en armonía. Recuerde: el bienestar de su mascota empieza por los detalles que no siempre queremos ver, pero que ellos valoran por encima de todo.