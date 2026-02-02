Gente

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Famosos y redes sociales exigen sanciones para Johanna Fadul tras ataques racistas contra Campanita.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

3 de febrero de 2026, 12:43 a. m.
Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a Campanita
Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a Campanita Foto: x

El ambiente en La Casa de los Famosos Colombia ha llegado a un punto de no retorno. Lo que inició como una dinámica de convivencia terminó en un escándalo nacional luego de que la actriz Johanna Fadul hiciera un comentario de tinte racista contra el bailarín Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita, desatando una ola de indignación, liderada por figuras como Karen Sevillano y Ronald Mayorga.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

El ataque que encendió las redes

Durante la jornada de posicionamiento, un momento diseñado para la confrontación estratégica, Johanna Fadul cruzó una línea que la audiencia y sus compañeros no perdonaron. Al dirigirse a ‘Campanita’, la actriz sentenció: “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel… y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte”.

El silencio en el set fue sepulcral, seguido de una incomodidad evidente entre los participantes que rápidamente se trasladó a las plataformas digitales.

Karen Sevillano y la contundente respuesta del gremio

Una de las voces más firmes fue la de la creadora de contenido Karen Sevillano, quien no ocultó su molestia al aire y en sus plataformas. Según se pudo observar en la transmisión, Sevillano reaccionó de inmediato: “Me uno a lo que dijo Maiker en el posicionamiento y quiero decir que asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio. La maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”.

Gente

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Gente

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Gente

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

Gente

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

Gente

Johanna Fadul tomó decisión tras ofensivo comentario contra Campanita en ‘La casa de los famosos 3′; detalle quedó en evidencia

Gente

Johanna Fadul lanzó comentario ofensivo y racista a ‘Campanita’; en redes exigen su expulsión: “Oscuras como tu color”

Voces de indignación: Ronald Mayorga y Catherine Ibargüen

El descontento no se quedó dentro de la casa. Afuera, figuras públicas de diversos sectores alzaron su voz de protesta. El periodista y exsecretario de Cultura, Ronald Mayorga, fue tajante en sus redes sociales: “Es urgente hablar de racismo y de cómo este programa puede permitir delitos. El racismo no es una opinión, es un delito”.

Por su parte, la medallista olímpica Catherine Ibargüen y la periodista Rossy Lemos también manifestaron su rechazo. Lemos enfatizó que “ni la presión del juego ni la rabia, nada, justifica un comentario como ese”. Otros, como el actor Camilo Trujillo, simplemente sentenciaron: “Muy mal, Johanna, eso no se hace”.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Un historial de polémicas: De Israel al racismo

Esta no es la primera vez que Johanna Fadul está en el ‘ojo del huracán’. La actriz ya había enfrentado duras críticas por sus comentarios tras un viaje a Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza. En redes sociales, usuarios de X recordaron este antecedente.

“Tal parece que a Johanna Fadul no solo le bastó con apoyar al Estado de Israel, sino que ahora recurre al color de piel como forma de insulto”, escribió una usuaria, cuyo post se volvió viral exigiendo sanciones reales.

Más de Gente

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

La más reciente eliminada de 'La casa de los famosos' opinó sobre la polémica con Johanna Fadul.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

El "amuleto" de alta costura que une a los ganadores del Álbum del Año en los Grammy.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

La reconocida actriz pidió perdón frente a las cámaras tras darle duras palabras a su compañero.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

UN SIMPLE ACCIDENT ©JafarPanahiProductionsLesFilmsPelleas

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Noticias Destacadas