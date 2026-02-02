“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

El ambiente en La Casa de los Famosos Colombia ha llegado a un punto de no retorno. Lo que inició como una dinámica de convivencia terminó en un escándalo nacional luego de que la actriz Johanna Fadul hiciera un comentario de tinte racista contra el bailarín Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita, desatando una ola de indignación, liderada por figuras como Karen Sevillano y Ronald Mayorga.

El ataque que encendió las redes

Durante la jornada de posicionamiento, un momento diseñado para la confrontación estratégica, Johanna Fadul cruzó una línea que la audiencia y sus compañeros no perdonaron. Al dirigirse a ‘Campanita’, la actriz sentenció: “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel… y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte”.

El silencio en el set fue sepulcral, seguido de una incomodidad evidente entre los participantes que rápidamente se trasladó a las plataformas digitales.

Karen Sevillano y la contundente respuesta del gremio

Una de las voces más firmes fue la de la creadora de contenido Karen Sevillano, quien no ocultó su molestia al aire y en sus plataformas. Según se pudo observar en la transmisión, Sevillano reaccionó de inmediato: “Me uno a lo que dijo Maiker en el posicionamiento y quiero decir que asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio. La maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”.

Karen Sevillano, también sale en defensa tras los comentarios de Johanna Fadul. #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/kchH58dNlx — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) February 2, 2026

Voces de indignación: Ronald Mayorga y Catherine Ibargüen

El descontento no se quedó dentro de la casa. Afuera, figuras públicas de diversos sectores alzaron su voz de protesta. El periodista y exsecretario de Cultura, Ronald Mayorga, fue tajante en sus redes sociales: “Es urgente hablar de racismo y de cómo este programa puede permitir delitos. El racismo no es una opinión, es un delito”.

Por su parte, la medallista olímpica Catherine Ibargüen y la periodista Rossy Lemos también manifestaron su rechazo. Lemos enfatizó que “ni la presión del juego ni la rabia, nada, justifica un comentario como ese”. Otros, como el actor Camilo Trujillo, simplemente sentenciaron: “Muy mal, Johanna, eso no se hace”.

Un historial de polémicas: De Israel al racismo

Esta no es la primera vez que Johanna Fadul está en el ‘ojo del huracán’. La actriz ya había enfrentado duras críticas por sus comentarios tras un viaje a Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza. En redes sociales, usuarios de X recordaron este antecedente.

“Tal parece que a Johanna Fadul no solo le bastó con apoyar al Estado de Israel, sino que ahora recurre al color de piel como forma de insulto”, escribió una usuaria, cuyo post se volvió viral exigiendo sanciones reales.