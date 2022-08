‘Pet influencers’: los perros y gatos más populares de las redes sociales

Las redes cambiaron las dinámicas sociales. Hasta hace pocos años era impensado que una persona tuviera una profesión como ‘youtuber’ o ‘influencer’. Pues bien, hoy en día no solo los humanos encontraron un rol profesional por medio de las redes, los animales también, y se les conoce como ‘pet influencers’.

Cada vez es más común descubrir a perros o gatos -u otras especies de animales- que tienen cuentas personales en Instagram o YouTube con millones de seguidores. Uno de los animales más reconocidos en redes es Jiff el Pomerania (@jiffpom), un pequeño perro que tiene cerca de 10 millones de seguidores en Instagram y unos 20 millones en Tik Tok.

Con base en las visitas que tienen sus videos, el pequeño can de raza pomerania puede ganar hasta 20.600 dólares (cerca de 115 millones de pesos colombianos) por publicación.

Es tal la popularidad de Jiff el Pomerania que ha sido contratado para aparecer en videos de artistas mundiales del pop como Katy Perry o Ariana Grande.

En cuanto a los gatos, Nala Cat (@nala_cat ) es sin duda la más famosa de las redes sociales. Esta felina es una sensación en Instagram donde cuenta con más de 4,3 millones de seguidores, lo que la hizo poseedora del récord mundial Guinness.

“Ahora es una de las cuentas de mascotas más prósperas en el mundo de las redes sociales y ha llevado a Nala Cat a tener oportunidades como poseer su propia línea de comida para mascotas y escribir un libro (titulado: Living Your Best Life)”, detalló la página de los Guinness World Records.

Doug the Pug (@itsdougthepug) es otro canino que suma millones de seguidores en Instagram, 3,9 millones para ser más exactos. Cuando Doug the Pug no se encuentra en elegantes eventos acompañado de celebridades como Shakira, Ed Sheeran, Justin Bieber o Billie Eilish, el reconocido perro vive con su familia en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. De hecho, este canino se ha hecho tan importante en su ciudad que en el 2019, el alcalde declaró el 20 de mayo como el “Día de Doug the Pug”.

Por supuesto, Doug the Pug cumple con la regla general de todos los grandes ‘pet influencers’, ya publicó su propio libro (redactado por un escritor fantasma, valga la aclaración) y tiene su línea de productos.

Aunque Gunther VI no es justamente una mascota influenciadora, sí es reconocido por ser el animal más rico del planeta. Este pastor alemán es la mascota de la fallecida alemana Karlotta Liebenstein, quien al morir en 1992 y no tener hijos, le dejó su multimillonaria fortuna de 80 millones de dólares -de ese entonces- a su perro.

Gunther VI es propiedad de Gunther Corporation, un grupo que administra el patrimonio y la fortuna del perro a través de inversiones inmobiliarias.

Pet marketing

Muchos de los animales arriba nombrados hacen parte de exitosas campañas publicitarias. A eso se le conoce como ‘pet marketing’, una especialidad publicitaria que se enfoca exclusivamente en animales, por lo general perros o gatos, para llevar a cabo comerciales a través de las redes sociales, la televisión o los banners.

Dicha estrategia reúne “soluciones para distintos sectores, como clínicas veterinarias, accesorios, alimentación, moda, etc. Las posibilidades son infinitas, todo depende de lo creativo que puedas llegar a ser. En España el ‘pet influencers’ es una técnica que está en constante evolución, es una opción muy demandada que tiene como objetivo fidelizar a un público tan exigente como el de mascotas o ‘pet lover’”, concluyó el especialista en marketing Paco Lorente