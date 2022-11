¿Por qué no se ven perros callejeros en el Mundial de Qatar?

Miles de turistas y periodistas que viajaron al Mundial de Fútbol de Qatar han notado que en las ciudades sedes como Rayán, Jor, Lusail, Doha y Al Wakrah se ven muy pocos perros callejeros.

Alejandro Gómez, reportero de El País de España, señaló en una de sus columnas: “en los tres días que tengo en Doha, he visto más gatos que perros en la calle, mercados y restaurantes. Bueno, de hecho no he visto un solo can”.

La ausencia de perros callejeros en el Mundial no es fortuita. Previo al inicio del campeonato, el Gobierno catarí implementó una política llamada ‘rift’ con la que se llevó a cabo un gran sistema de vacunación, rehabilitación y esterilización de los canes abandonados. Posteriormente, las entidades gubernamentales de protección animal ubicaron a los perros en refugios o los dieron en adopción.

“Estos refugios cumplen con todos los requisitos de las leyes y condiciones para el bienestar animal y a través de los cuales se brindará atención médica, nutrición, agua y vacunas a estos perros y los rehabilitarán de acuerdo con la ley de bienestar animal”, destacó el Ministerio de Municipalidad y Medio Ambiente de Qatar.

La campaña tiene como objetivo actuar sobre todas las denuncias de perros y gatos callejeros en todo el país y tratarlas según el mecanismo establecido, añadió el Gobierno catarí.

A nivel global se estima que hay unos 300 millones de perros callejeros. Algunas de las principales razones por las que ocurre este fenómeno en el mundo son el abandono de animales de compañía por los problemas económicos de sus tenedores, las camadas inesperadas y el fin de la temporada de caza, entre otros.

En ese sentido, otros gobiernos del planeta también han realizado campañas estatales para minimizar la población de los perros callejeros.

El ejemplo más exitoso es el de los Países Bajos. La nación europea logró corregir la abundante presencia de perros de calle a partir de una serie de programas que comenzaron a finales del siglo XX.

En ese entonces, el Gobierno neerlandés aprobó varias leyes en contra del maltrato. Una de las más importantes es la Ley de Salud y Bienestar Animal que impone un castigo de hasta 17.000 euros o tres años de prisión para quienes atenten contra los animales.

Además, el Gobierno creó fuertes campañas de esterilización y castración obligatoria. Los costos de esta iniciativa fueron absorbidos por el Estado y se esterilizaron al 70% de las hembras. También se llevó a cabo un proceso de concientización. Cada vez que alguien encuentra a un perro callejero tiene la opción de llamar a asociaciones especializadas que le dan un manejo profesional al asunto.

Como si esto no fuera suficiente, en Países Bajos se implementó una alta tributación por la compra de perros con pedigree (animales de raza) con la intención de promover la adopción. Esto permitió que más de 1,5 millones de perros callejeros (90%) encontraran un hogar.

Colombia va por la misma línea. En la reforma tributaria se incluyó que la comercialización de animales de compañía sea gravada con el 19% del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). La congresista Andrea Padilla manifestó que con esta iniciativa se fomentará la adopción y, en consecuencia, se desincentivará la compra de animales de compañía.

“Es difícil establecer un impacto aproximado de esta propuesta porque es un sector en el que no hay un registro. No hay registro de comercialización, lo que es un reflejo del mismo desorden dentro de la actividad comercial (de mascotas de compañía). Ahora, lo que sí se espera es desincentivar la compra y, por rebote, estimular la adopción. Es sin duda, efectivamente, una de las medidas que se adopta en Países Bajos y que tuvo un fuerte impacto. No sabemos si dicho impacto en Colombia será a corto, mediano o largo plazo”, dijo la senadora en conversación con SEMANA.