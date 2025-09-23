Desde el pasado viernes 19 de septiembre, una perrita llamada Leila se encuentra desaparecida en el sector del Parque El Virrey, en la calle 90 con carrera 14, en el norte Bogotá.

El animal se extravió luego de que un artefacto de luz explotara, lo que la hizo huir asustada hacia las inmediaciones de la Embajada de España, donde fue vista por última vez.

Leila, una perrita de tres años, desapareció en el Parque El Virrey. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Sus dueños explicaron que Leila es muy nerviosa ante ruidos fuertes, pero se caracteriza por ser sociable con personas y otros animales. Al momento de perderse, llevaba puesta una pechera rosada con su nombre.

“Tenemos un vuelo fuera del país mañana en horas de la tarde y no logramos encontrarla. A pesar de que grupos de búsqueda y voluntarios nos han ayudado a publicar en redes sociales, todavía no tenemos información sobre su paradero”, señalo la propietaria de la perrita.

Leila, la perrita que se perdió en el Parque El Virrey en Bogotá y cuya familia pide apoyo para encontrarla. | Foto: Foto suministrada a Semana

La familia pidió a la ciudadanía apoyo para dar con Leila lo antes posible y agradeció la solidaridad de quienes se han sumado a la búsqueda. Cualquier información puede ser comunicada a través de los contactos difundidos.