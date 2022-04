Burger Master 2022: fechas, ciudades y cómo participar en el evento

En este evento participaran varios restaurantes de 20 ciudades del país que ofrecerán a un precio asequible lo que ellos consideran como su mejor apuesta de esta comida rápida.

Este evento fue creado por el actor, cocinero y empresario colombiano Tulio Zuloaga y se llevará a cabo desde este lunes 25 de abril hasta el domingo 1 de mayo. “No es una oferta. Es una competencia entre las mejores hamburguesas y los comensales serán parte del jurado”, así lo explicó Tulio Zuloaga, mejor conocido como Tulio Recomienda.

Las ciudades que participarán son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto, Popayán, Tunja, Yopal, Valledupar, Quibdó y Neiva.

Para esta edición las hamburguesas tendrán un costo de 14 mil pesos en todos los restaurantes que están participando. Cabe mencionar, que si se quiere el producto en combo, tanto las papas como las gaseosa serán cobradas de manera adicional y tendrán un costo de $ 3.000 y $ 4.000, respectivamente. Se prevé que en medio de este concurso se vendan alrededor de dos millones de hamburguesas.

“Las hamburguesas que vas a recibir deben ser idénticas a las de las fotos, no pueden ser diferentes por ningún motivo. El promedio de las carnes: 150 g. Estas son para consumir en los locales, no se harán domicilios porque queremos que las pruebes fresquitas y en el ambiente en que nacen. Es la idea de la competencia. El restaurante no empacará, no partirá, ni modificará su hamburguesa”, agregó Tulio.

QUE COMIENCEN LOS JUEGOS! Hoy lunes empieza el BURGER Master!



Encuentra los listados de participantes en la app TULIO Recomienda! También puedes encontrarlos en la página https://t.co/Jhl8aJRgsu y en la cuenta del @burgermasterco. Son 20 ciudades desde hoy lunes hasta el domingo

Tulio aclara que se venderá una hamburguesa por comensal y que no se harán pedidos en masa. “Se servirán por comensal una hamburguesa o las hamburguesas de su grupo acompañante. Es decir, no despacharemos grandes pedidos para empresas ni instituciones pues es un evento no corporativo y la idea es que se puedan evaluar las hamburguesas en su entorno original para que tu votación no se vea afectada. Es decir, si van uno, tres, cinco, ocho, 10 comensales, se les despachará igual número de hamburguesas”.

¿Cómo se escoge al ganador?

Tulio reveló que los comensales serán parte del jurado calificador y la votación será realizada a través de redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Así es el paso a paso para votar.

1. Tomar una foto de la hamburguesa que deguste y publicarla en las mencionadas plataformas digitales con #burgermasterco y el nombre del restaurante.

2. Al finalizar el concurso, entre el 1 y 15 de mayo, el comensal deberá publicar en sus redes sociales la hamburguesa favorita o las cinco favoritas. Nuevamente deberá usar el #burgermasterco.

3. Una vez hecho este procedimiento quedará registrado el voto; sin embargo, hay que recordar que el perfil social debe estar público durante el Burguer Master y hasta el 15 de mayo para que el voto pueda ser contabilizado.

Restaurantes que participarán en cada ciudad

