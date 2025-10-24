Suscribirse

Sostenibilidad

Caquetá y Meta lideran la transición hacia una ganadería sostenible

Entre los principales logros del proyecto se destaca la preservación de 23.330 hectáreas de bosques en ambos departamentos,

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 2:54 a. m.
La ganadería es uno de sus atractivos turísticos.
Ganadería | Foto: Alcaldía de Tena- Cundinamarca

roRural es un proyecto de desarrollo rural integral, implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). Su propósito es combinar productividad, conservación y equidad social, fortaleciendo las capacidades locales para la implementación de una ganadería sostenible, inclusiva y protectora de bosques.

Gracias a esta iniciativa, se brindó acompañamiento técnico, capacitación y asistencia para mejorar la producción, la rentabilidad y la calidad de vida de las familias rurales, al tiempo que se promovió la conservación de los recursos naturales. De esta manera, Caquetá y Meta se han convertido en referentes nacionales de ganadería sostenible.

Entre los principales logros del proyecto se destaca la preservación de 23.330 hectáreas de bosques en ambos departamentos, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de la deforestación. Asimismo, 1.067 familias fueron capacitadas y se comprometieron a implementar prácticas de ganadería sostenible; de ellas, 536 recibieron servicios de extensionismo rural para la implementación en sus predios.

En Caquetá, la producción de leche aumentó de 619 a 812 litros por hectárea al año (un incremento del 31 %), mientras que la producción de carne pasó de 82 a 101 kilogramos por hectárea al año (23,4 % más). En Meta, pese a condiciones climáticas adversas, la producción de leche creció un 46 %. Además, los ingresos de las familias ganaderas aumentaron entre 30 % y 37 %. La diversificación productiva —con cultivos como cacao, plátano y porcicultura— y la capitalización del hato fortalecieron la resiliencia económica de las familias rurales.

Otro de los resultados más destacados de ProRural es la participación de las mujeres: cerca del 30 % de los predios intervenidos son liderados por ellas, y el 50 % de las participantes en los programas de capacitación son mujeres. Este avance refleja un cambio cultural hacia la equidad de género en el sector ganadero. También sobresale la vinculación de 11 empresas lácteas de Meta y Caquetá que firmaron Acuerdos Cero Deforestación e incorporaron criterios de sostenibilidad y equidad de género en sus planes de negocio.

Con el propósito de presentar los resultados y avances del proyecto ProRural, la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, en alianza con el BIBO, El Espectador, llevarán a cabo el evento ¿Ganadería protectora de bosques? el próximo 28 de octubre en el hotel Capital GHL de Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia para este 25 y 26 de octubre; estas son las regiones afectadas

2. Jaime Bayly lanza hipótesis sobre el fin del régimen de Maduro tras despliegue del portaaviones más poderoso de EE. UU.

3. Red Bull lanza agresivo mensaje tras sanción de 50.000 euros: “Fin a las tonterías”

4. Congresistas de varios sectores políticos ‘celebraron’ la salida del ministro Montealegre del gobierno Petro: " hizo bastante daño"

5. Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ganadería en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.